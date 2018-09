Praha - Sněmovní ústavně-právní výbor dnes opět přerušil projednávání návrhu Pirátů, podle kterého by energetická společnost ČEZ a další firmy s většinovou účastí státu, krajů a obcí přišly o výjimky z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Navzdory odporu pirátských členů chce podobně jako bezpečnostní výbor počkat na verdikt Ústavního soudu. Už dřív se na něj obrátila skupina senátorů s podnětem na zrušení celého zákona o registru smluv.

Předlohu Pirátů posuzují v dolní komoře i další výbory. Zatímco garanční výbor pro veřejnou správu ji s úpravami podpořil, hospodářský výbor navrhl její zamítnutí. Petiční výbor nepřijal k novele žádné usnesení.

Navrhovaná úprava by podle Pirátů zajistila veřejnosti přístup k informacím o smlouvách státních a polostátních společností v řádu nejméně miliard korun ročně. Současná podoba zákona o registru smluv umožňuje skrýt údaje o případných nevýhodných dohodách, tvrdí předkladatelé.

Pirátští poslanci navrhli v novele také rozšíření zákona o svobodném přístupu k informacím. Pod normu by výslovně spadaly společnosti s většinovým nebo rozhodujícím vlivem státu, krajů a obcí. Zápis o této skutečnosti by byl přístupný ve veřejném rejstříku.

Správní výbor místo toho navrhl vložit do informačního zákona katalog povinných subjektů, které by musely informace poskytovat. Doporučil zavést také informační příkaz. Týkal by se situací, kdy úřad odmítne informace poskytnout, jeho rozhodnutí je zrušeno, ale úřad je odmítne poskytnout i příště a žadatel musí podávat další neúspěšné žádosti. Nově by nadřízený orgán mohl úřadu přikázat, aby informace poskytl.

Výjimku pro ČEZ schválili zákonodárci v minulém volebním období už v původním návrhu zákona o registru smluv. Norma se nevztahuje na akciové společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž cenné papíry se obchodují na burze. Piráti poukazují na to, že ustanovení využily i České dráhy, které vydaly dluhopisy.