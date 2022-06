Výbor podpořil rozšíření výměny daňových informací o digitální ekonomiku

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes podpořil vládní předlohu, která rozšiřuje mezinárodní spolupráci a automatickou výměnu daňových informací o digitální ekonomiku. Vládní novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní reaguje na digitalizaci ekonomiky v posledních letech. Počítá například s tím, že finanční úřady by mohly pravidelně získávat informace o prodejcích digitálních platforem, kteří díky nim vydělávají například na pronájmu nemovitostí nebo dopravních prostředků. Pozměňovací návrhy k předloze výbor neobdržel.

Provozovatelé těchto služeb z ČR i zahraničí by tak měli vybrané informace oznamovat jednou ročně Specializovanému finančnímu úřadu, a to do 31. ledna za předchozí kalendářní rok. Vláda uvádí, že finanční úřady v zemích EU zpravidla nemají dostatečné informace k tomu, aby mohly správně vyměřit daň dosaženou v jejich zemích prostřednictvím digitálních platforem a řádně takové daňové rezidenty kontrolovat.

Informace, které budou muset firmy poskytovat, se týkají identifikace daného prodejce a informace o celkových příjmech a výdajích vygenerovaných prostřednictvím digitální platformy. Oznamovací povinnost se přitom nebude týkat prodejců zboží malého rozsahu, kteří nepřekročí 30 transakcí ročně nebo částku zhruba 50.000 Kč (2000 eur). Novela také umožní finanční správě získat informace týkající se českých i zahraničních rezidentů a pronajímaných nemovitostí v Česku.

Zákon přichází s novinkou, která umožní finančním úředníkům pro účely mezinárodní spolupráce uskutečňovat kontrolní nákupy. Těmito nákupy budou prověřovat, zda provozovatelé platforem plní své daňové povinnosti. Vláda nepředpokládá, že by kontrolní nákupy zvýšily výdaje státního rozpočtu.

Novelu zákona musí Sněmovna projednat ještě ve druhém čtení a poté ve třetím čtení. Zatím není jasné, kdy na něj přijde řada.

Výbor podpořil nový zákon o spolupráci s úřadem EU proti podvodům

Rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit nový zákon o spolupráci ČR s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a s tím související změny dalších zákonů. Vládní předloha počítá mimo jiné s tím, že ministerstvo financí by smělo při spolupráci s OLAF vyžadovat od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů.

Podvodem se vedle samotného podvodu bude podle zákona rozumět také úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie. Návrh zákona určuje ministerstvo financí jako příslušný orgán pro zajištění koordinace spolupráce s OLAF, stanovuje jeho pravomoci v rámci této spolupráce, podrobně popisuje způsob opatřování záznamů transakcí, stanovuje povinnost mlčenlivosti o všech údajích a sankce za její porušení.

Návrh také upravuje zpracování osobních údajů a stanovuje sankce pro dožádané subjekty za neposkytnutí vyžádaných informací.

V rámci související novely zákona o bankách a zákona o spořitelnách a úvěrových družstvech se rozšiřuje seznam možných průlomů bankovního tajemství o možnost, aby si MF při spolupráci s OLAF mohlo vyžádat výpis transakcí. Ministerstvo financí bude kromě jiného opatřovat a předávat informace dostupné v centrální evidenci účtů a bezpečnostních schránek.

Zákon je podle MF potřeba přijmout mimo jiné i z toho důvodu, že v právním řádu ČR nemá žádný úřad takovou působnost, kterou vyžaduje opatření EU. Příslušné zákony totiž taxativně stanovují, kdo může o informace žádat. Jako nejvhodnější byl zároveň pro spolupráci s OLAF vybrán Centrální kontaktní bod AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service – Koordinační služba pro boj proti podvodům) na ministerstvu financí. Ten byl již v roce 2008 převeden z Nejvyššího státního zastupitelství na MF.

Výbor doporučil schválit návrh zákona o ochraně památek v zemích původu

Sněmovní výbor pro kulturu dnes jednomyslně doporučil plénu schválit vládní předlohu zákona o ochraně památek v zemích původu. K normě podle předsedy výboru Iva Vondráka nepřišly pozměňovací návrhy. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) a poslanec Lubomír Brož (ANO) v roli zpravodaje tisku se shodli, že návrh zákona je neproblémový. Jeho účelem je v souladu s unijním právem určit postup při zabavení nelegálně dovezených kulturních předmětů do zemí EU a vrácení do zemí, odkud pocházejí.

Nová pravidla mají podle vládní předlohy zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť. V některých politicky nestabilních státech Blízkého východu se tak získávají peníze sloužící k financování terorismu.

Zákon připravila už minulá vláda Andreje Babiše (ANO), Sněmovna v předvolebním složení jej ale nestihla schválit. Podle ministra Baxy měl být zákon přijat už předloni a jeho schválení by bylo "užitečné a bohulibé". Baxův návrh na zkrácení lhůty na projednání zákona ale Sněmovna neschválila.

Opětovně předložený návrh stanovuje postup ministerstva kultury a českých celních úřadů pro případ, že by čeští celníci kulturní statek dovezený v rozporu s právními předpisy země původu zachytili. Upravuje postup od zadržení předmětu přes jeho přezkoumání odbornou příspěvkovou organizací ministerstva kultury, tedy třeba Národním muzeem, Národní knihovnou nebo Národním památkovým ústavem, až po rozhodnutí ministerstva kultury o zabavení kulturního statku a jeho vrácení do země původu.

"Řekl bych, že tento návrh zákona je nejenom věcně neproblémový, ale také velmi důležitý," uvedl dnes Baxa. "Po zkušenostech, které Evropa nebyla s drancováním kulturních statků jednak v souvislosti s válkou v Sýrii, jednak v souvislosti například s děním na území Iráku, se ukazuje, že kulturní dědictví v tom širším slova smyslu je stále důležitější a tento zákon má zpřesňovat postup ministerstva kultury a dalších orgánů v případě, když se taková věc identifikuje," řekl.

Podle něj má ČR srovnatelnou zkušenost s péčí o odcizené kulturní statky jako jiné evropské země. Pro usnesení výboru doporučující plénu schválení normy v předloženém znění se vyslovilo všech 15 přítomných poslanců.

Navrhovaná právní úprava představuje první část adaptace evropské normy, její implementační lhůta byla 28. prosince 2020. Druhá část bude následovat nejpozději do června roku 2025 v souvislosti se vznikem připravovaného centralizovaného elektronického systému, který členským státům bude sloužit k výměně informací o dovozech kulturních statků ze třetích zemí.

V českém právním řádu nejsou předkládaná pravidla novinkou. Navazují na Úmluvu o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970, ke které tehdejší Československá socialistická republika přistoupila v roce 1977.