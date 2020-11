Výbor podpořil Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes zaujal doporučující stanovisko k návrhu premiéra Andreje Babiše na zrušení superhrubé mzdy. Místo ní by se měly hrubé mzdy zaměstnanců zdaňovat sazbou 15 procent a u příjmů asi nad 140.000 korun měsíčně sazbou 23 procent. Babiš chce tento návrh vložit do vládního daňového balíčku. Výbor dnes projednával pozměňovací návrhy a zaujímal k nim stanovisko. Ministerstvo financí premiérův návrh podporovalo.

Pro podporu Babišova návrhu hlasovalo devět přítomných poslanců ANO a jeden poslanec SPD. Poslanci KSČM, která vládu ve Sněmovně toleruje, se zdrželi.

K návrhu vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka, který předkládá sazby 19 a 23 procent, zaujal výbor negativní stanovisko. Také ministerstvo financí jeho návrh odmítlo.

Výbor dnes rovněž podpořil návrh poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka zvýšit základní daňovou slevu na poplatníka o 180 korun měsíčně. S obdobným návrhem přišel Hamáček, který chce slevu zvýšit ročně na 27.240 korun. K jeho návrhu ale výbor nezaujal stanovisko.

Babišův návrh by představoval výpadek příjmů státního rozpočtu asi 52 miliard korun. Jeho návrh proto navíc obsahuje i novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozvolňuje její pravidla. Proti tomu se postavila Národní rozpočtová rada. Podle ní by jeho návrh pouze zásadním způsobem prohloubil nerovnováhu veřejných financí a nepřinesl by významnější pozitivní dopady na ekonomickou situaci v České republice.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla v reakci na dotazy členů výboru, že ministerstvo podpořilo Babišův návrh, protože obsahuje i rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. "Umožňuje to, abychom lidem skutečně pomohli," uvedla. Zdůraznila, že bez rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti by nesestavila rozpočet na rok 2022.

Poslankyně Starostů Věra Kovářová ministryni vytkla, že i když nynější premiér Babiš superhrubou mzdu kritizoval, odmítal ji zrušit a peníze z jejího zdanění vybíral do státního rozpočtu.