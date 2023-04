Výbor OSN proti rasismu znepokojuje, že Rusko podněcuje nenávist vůči Ukrajincům

Ženeva - Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace dnes uvedl, že ho hluboce znepokojuje porušování lidských práv, kterého se na Ukrajině dopouštějí ruské jednotky a soukromé vojenské skupiny. Jde o případy zmizení lidí, mučení, znásilňování a mimosoudní popravy. Výbor podle agentury vyzývá ruské úřady, aby vyšetřily obvinění z porušování lidských práv při ruské invazi na Ukrajinu.

"Výbor si dělá velké starosti kvůli zásadnímu porušování lidských práv, které páchají jednotky Ruské federace a soukromé vojenské společnosti," uvedl výbor v prohlášení. Reuters píše, že zástupci ruské stálé mise při OSN v Ženevě se k němu nevyjádřili. Krutostí je nechvalně proslulá zejména soukromá žoldnéřská Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina.

Výbor zmiňuje například nadměrné užití síly, svévolné zadržování lidí, zabíjení nebo nucený odvoz ukrajinských dětí do Ruska. Znepokojuje ho ovšem také to, že Rusko nabírá vojáky z řad etnických menšin a "podněcuje k rasové nenávisti a podporuje rasistické stereotypy týkající se etnických Ukrajinců". Projevy rasové nesnášenlivosti vůči Ukrajincům se podle výboru objevují i ve vysílání ruské státní televize.

Reuters připomíná, že ochránci lidských práv z Burjatska na ruském Dálném východě obviňují úřady, že se při náboru posil pro ruskou armádu soustředí na odlehlé oblasti s etnickými menšinami, aby si proti sobě nepopudily obyvatele Moskvy a dalších velkých měst.

Rusko, které podle výboru odmítlo poskytnout informace o konfliktu, popírá, že by se jeho armáda na Ukrajině dopouštěla zvěrstev a úmyslně se zaměřovala na civilní cíle. Moskva také odmítá obvinění z deportací ukrajinských dětí do Ruska, jde podle ní o jejich evakuaci do bezpečných míst.