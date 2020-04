Výbor LFA schválil znovuzahájení fotbalové ligy od 25. května

Praha - Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes schválil, že 25. května bude znovuzahájena sezona první a druhé ligy. Obě soutěže jsou kvůli pandemii nového koronaviru od března přerušeny. Ligové grémium profesionálních klubů zároveň musí na jednání 12. května odsouhlasit protažení ročníku přes 30. červen. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Profesionální soutěže v Česku - první a druhá liga - se zastavily krátce před polovinou března, kdy vláda kvůli pandemii vyhlásila nouzový stav. Ve čtvrtek kabinet vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci v zemi uspíšil původní harmonogram uvolňování opatření a od 25. května povolil v omezeném počtu a bez diváků pořádání sportovních akcí.

Nejvyšší soutěž má za sebou nekompletních 24 dějství. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o účast v první lize. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.

"Dnes jsme se dohodli, že využijeme možnost, kterou nám dává uvolňování opatření, a sice, že od 25. května znovuzahájíme ligový soutěžní ročník," uvedl po jednání sedmičlenného ligového výboru předseda LFA Dušan Svoboda.

Výbor zároveň musí požádat ligové grémium, tedy zástupce všech 32 klubů první a druhé ligy, aby schválilo prodloužení sezony přes 30. červen. Na začátku července už totiž za běžných okolností oficiálně začíná nový ročník.

"Je to především z důvodu toho, že v případě startu 25. května není možné ročník do konce června dohrát. Budeme potřebovat ještě dohodu a souhlas většiny klubů první a druhé ligy. Věřím, že ho získáme a že zvítězí možnost dohrát stávající ligový ročník na hřišti a ne u kulatého stolu," podotkl Svoboda.

"Ligové grémium by za normálních okolností bylo svoláno už v dubnu. Ale nyní ho svoláváme na 12. května s tím, že na něm budeme primárně řešit prolongaci sezony a další opatření v souvislosti s aktuálním stavem kolem koronaviru," dodal Svoboda.

Profesionální fotbalisté se podle posledního vládního opatření budou moci 11. května vrátit k plnohodnotnému tréninku v rámci celého týmu. Zatím se ode dneška smějí připravovat maximálně v deseti lidech, od začátku minulého týdne to bylo v osmi. LFA dál jedná s ministerstvem zdravotnictví o souboru opatření, která by návrat do plného tréninku a k zápasům umožnila.

Zatím není stále jasné třeba to, kolik osob bude moci být přítomno na stadionu. Svoboda v minulém týdnu navrhl počet 130 lidí. Před startem soutěží LFA zároveň chystá plošně otestovat všechny hráče první a druhé ligy na koronavirus.

LFA se řídí pokynem Evropské unie fotbalových asociací (UEFA) pokusit se dohrát přerušený ročník ve stávajícím formátu, a to klidně i později než do 30. června. Volné termíny vznikly především odloženém letního evropského šampionátu na příští rok.

Pokud by se situace kolem pandemie v Česku nadále zlepšovala a uvolnění vládních opatření by se znovu uspíšilo, je LFA připravena ihned jednat o dalších úpravách termínové listiny.