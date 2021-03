Výbor: Když vláda nedá armádě 5 miliard, ohrožuje obranyschopnost

Praha - Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby do konce března armádě převedla slíbených pět miliard korun, jinak ohrožuje obranyschopnost státu. Poslanci výboru dnes zároveň přijali usnesení, ve kterém nesouhlasí s harmonogramem na přípravu zakázky na nákup bojových vozidel pěchoty (BVP) asi za 50 miliard korun. Podpis smlouvy by totiž podle ministerstva obrany mohl připadnout nejdříve na přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí, tedy do období říjnových sněmovních voleb. Nevrácení peněz podle ministerstva zakázku na BVP ohrožuje.

Poslanci na základě požadavku komunistů převedli loni v prosinci deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rezervy státního rozpočtu. KSČM jinak nechtěla státní rozpočet jako celek podpořit. Zástupci vlády poté slíbili celou částku ministerstvu vrátit už na začátku ledna, nakonec ale kabinet obraně převedl zpět až na konci ledna pouze pět miliard korun. O dalších pěti miliardách slíbil rozhodnout později. Zástupci vlády hovořili o termínu do konce února, dosud ale peníze obrana nedostala. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je příslib navrácení peněz do konce března.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) koncem února řekla, že vláda peníze převede ve chvíli, kdy je bude ministerstvo potřebovat a až si o ně řekne. Podle Metnara byl již stanoven termín, kdy záležitost vláda projedná, v neděli před jednáním vlády ale byl zrušen. Okolnosti kolem politického vyjednávání navrácení peněz označil za velmi smutnou zkušenost. "Protože závěry z politických jednání se nenaplnily a nejsou naplněny dodnes," poznamenal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý novinářům na dotaz, zda peníze budou převedeny ještě v březnu, řekl, že je to spíše otázka na ministerstvo financí. "Počítáme samozřejmě, že peníze do rozpočtu obrany vrátíme, jak jsme slíbili," řekl.

Metnar považuje termín převodu peněz na konci března za mezní, poté by ministerstvo muselo začít řešit, jak bude dále postupovat. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty nyní armáda bere peníze na sociální a zdravotní pojištění a na zvláštní příplatek pro vojáky z běžných výdajů, naposledy tak může učinit v dubnu. Poté by se již musely převádět peníze určené na investiční výdaje, což by musel schválit rozpočtový výbor.

Ohroženy tak jsou některé zakázky včetně největšího novodobého tendru na nákup pásových bojových vozidel pěchoty. Ten podle náměstka ministra obrany pro akvizice Libora Koudelky nabírá zpoždění. Za důvod označil situaci způsobenou pandemií, ale i právě nejasnosti kolem rozpočtu. Řekl, že ministerstvo má připravenu variantu, podle které by letos plánovaná asi čtyřmiliardová první splátka na BVP byla přesunuta na příští rok.

Poslanci zdržování důležité zakázky kritizovali. Podpis smlouvy byl původně plánován již na rok 2019, nyní ministerstvo uvádí přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí. Připadl by tak na období sněmovních voleb a změny vlády. O zakázce za 50 miliard korun by tak mohl rozhodovat ministr v demisi či nový šéf resortu, což by ji mohlo ohrozit.

Podle Opaty by potíže projektu BVP znamenaly ohrožení řady dalších zakázek, které jsou na něj navázány a které by byly znehodnoceny. Řekl také, že armáda musela obnovit nákupy náhradních dílů na dosud používaná bojová vozidla pěchoty, která jsou již řadu let za svou životností. Poznamenal, že v dubnu bude muset rozhodnout o případné "kanibalizaci" uskladněných strojů kvůli náhradním dílům. Podle poslance Radovana Vícha (SPD) by kanibalizace BVP z tzv. nedotknutelných zásob určených například pro mobilizaci byla vážným ohrožením obranyschopnosti ČR.