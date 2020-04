Výbor je pro zpřístupnění učitelství nepedagogům

Praha - Na středních školách a na druhém stupni základních škol možná budou opět moci začít učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Školský výbor dnes podpořil vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících, která s tím počítá. Vyplývá to z informací o výsledcích neveřejného jednání výboru od mluvčí ministerstva školství Anety Lednové. Noví učitelé by si museli vzdělání doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové.

Podle současného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se ukazuje, že ředitelé škol řeší nedostatek kvalifikovaných učitelů poměrně často.

Institut nouze, který ředitelé využívají pro přijetí nepedagoga na místo učitele, by dle návrhu mělo nahradit systémové řešení. Odborné i všeobecné předměty by tak mohli učit absolventi jakéhokoli magisterského studia vysoké školy. Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let, přičemž by doplňující studium měly poskytovat jen pedagogické fakulty. Výjimkou by byli učitelé prvního stupně, pro které by dále platila podmínka pedagogické vzdělání již při nástupu.

"Výbor doporučil Sněmovně návrh schválit ve znění dvou pozměňovacích návrhů, které však zásadně neodchylují od vládního návrhu," uvedla Lednová. První se podle ní týká společných způsobů k získání kvalifikace pro učitele druhého stupně a všeobecně vzdělávacích předmětů středních škol a druhý má zavést pozici školského logopeda, řekla.

Začínající učitelé by dle návrhu měli mít po dva roky k dispozici pomoc od takzvaných uvádějících učitelů. Ministerstvo by ve svém rozpočtu vyčlenilo peníze, které by ředitelům umožnily zkušenější učitele za tuto práci odměnit asi 1000 korunami měsíčně navíc. Adaptační období předpokládal už kariérní řád, který ale Sněmovna v minulém volebním období neschválila.

S předlohou nesouhlasily školské odbory ani spolek Pedagogická komora. Vadí jim zejména změna, která se týká učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Tvrdí, že může ohrozit kvalitu vzdělávání či zájem o studium učitelství. Asociace děkanů pedagogických fakult ČR, která novelu rovněž považuje za riziko, nicméně podle svého bývalého předsedy Miroslava Randy po jednání s ministerstvem připustila, že vzhledem k nedostatku učitelů jsou změny v zákoně nutné. Podobný názor vyjádřili dříve i zástupci ředitelů škol.

Podle výsledků loňského průzkumu ministerstva může ve výhledu čtyř let ve školách chybět až 11.000 pedagogů. Přibližně devět procent výuky by pak ředitelé museli zajišťovat pomocí lidí bez požadovaného vzdělání nebo přesčasy stávajících pedagogů.