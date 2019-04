Brusel - Výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu potvrdil kompromisní podobu pravidel, která v případě brexitu bez dohody umožní občanům Británie krátkodobé bezvízové cesty do zemí Evropské unie. Podmínkou je reciproční přístup britské strany vůči lidem z EU. Shodu na textu dosud komplikovalo rozhodnutí členských zemí trvat na označení Gibraltaru jako britské "kolonie", se kterým europarlament dlouhou dobu nesouhlasil. Nyní ale - týden před možným brexitem bez dohody - poslanci ustoupili.

Jde o jeden z 19 legislativních návrhů, se kterými v posledních měsících přišla Evropská komise ve snaze změkčit dopady britského odchodu z EU bez dohody, která by řešila řadu souvisejících okolností. Její text britský parlament opakovaně odmítl schválit a hrozilo, že Británie odejde už 29. března. Nyní je datum možného odchodu 12. duben.

Text umožňující britským občanům bezvízové cesty kratší než 80 dní ve 180 denním období ještě musí formálně potvrdit členské státy a také EP. Poslanci by o něm měli hlasovat už ve čtvrtek, aby pravidla začala platit do 12. dubna, tedy nyní předpokládaného data případného britského odchodu bez dohody.

Většina ostatních návrhů EK připravujících unii na brexit bez dohody už schválena byla. Ten týkající se bezvízového cestování ale využilo Španělsko, které do jedné z poznámek pod čarou jinak nekomplikovaného právního textu doplnilo označení Gibraltaru jako britské kolonie. Londýn to ihned razantně odmítl s tím, že enkláva na jihu Pyrenejského poloostrova je "součástí rodiny Spojeného království" a všichni by měli respektovat demokratické přání tamních obyvatel být britskými občany.

Evropský parlament opakovaně žádal členské státy, aby příslušnou část materiálu změnily. V jiných částech "krizové přípravy" unie na brexit bez dohody podobná formulace použita není.

Podle českého europoslance Petra Ježka, který se kvůli věci obracel například na diplomaty unijních zemí, odmítaly v řadě vzájemných jednáních členské státy svou pozici změnit. Nakonec byl v pondělí odvolán zpravodaj věci, Brit Claude Moraes, kterého nahradil Bulhar Sergej Stanišev.