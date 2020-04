Výbor EP Babiše vyzývá k rezignaci, pokud se potvrdí střet zájmů

Brusel - Premiér Andrej Babiš by měl odstoupit z funkce nebo přestat přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z evropského rozpočtu, pokud se prokáže jeho střet zájmů. Uvádí to upravený návrh zprávy výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, jehož členové v únoru podnikli kontrolní misi v Česku. Poslanci v dokumentu, který má ČTK k dispozici, rovněž vyzývají Evropskou komisi, aby neumožnila vyplácení jakýchkoli dotací Agrofertu, dokud nebude otázka možného Babišova střetu zájmů vyřešena. Výbor bude o zprávě jednat 7. května.

Členové výboru pod vedením německé europoslankyně Moniky Hohlmeierové se v Praze sešli se zástupci úřadů, justice i nevládních organizací. Podle šéfky výboru dospěla mise k závěru, že Česko nemá jasná pravidla pro řešení situací, které by mohly být vnímány právě jako konflikt zájmů.

Výbor již v prvním návrhu zprávy začátkem dubna vyzval české úřady k "bezodkladnému řešení systematických nedostatků v odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů". Babiš by podle poslanců měl "přestat vyvolávat pochybnosti o nezávislém a objektivním výkonu svých funkcí".

V aktualizované verzi zprávy, o níž informoval i britský list The Guardian, kromě dosavadních závěrů přibyly dva odstavce doporučení. Jeden z nich vyzývá Babiše, aby se "zbavil svých obchodních podílů a přestal dostávat jakékoli veřejné dotace či finance distribuované jeho vládou včetně fondů EU, nebo odstoupil z funkce premiéra", pokud se střet zájmů prokáže. Druhý pak apeluje na komisi, aby zastavila platby holdingu a prošetřila, zda "české úřady nadále vyplácejí dotace společnosti Agrofert, aby obešly preventivní opatření komise". Pokud tomu tak je, EK by měla zjistit, jestli jsou české dotace pro firmu v souladu s pravidly o státní podpoře, žádají poslanci.

Loňský závěr auditu EK, který se týkal dotací ze strukturálních fondů EU, konstatoval, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. ČR by kvůli tomu měla vracet do unijního rozpočtu stovky milionů korun. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

Návrh zprávy europoslanců bude výbor projednávat na plánovaném zasedání příští čtvrtek. Doporučení výboru jsou pro EK nezávazná, mohou se však odrazit v příslušném usnesení europarlamentu. O tom měli poslanci původně hlasovat v březnu, kvůli koronaviru se však v minimálně do června omezili na nezbytnou agendu spojenou s pandemií.