Výbor doporučil Sněmovně schválit vyšší přídavky i pro víc dětí

Praha - Sněmovní sociální výbor dnes doporučil poslancům schválit navýšení přídavků na děti zhruba o čtvrtinu a vyplácení této dávky více rodinám. Nesouhlasil tak s návrhem lidovců, aby se místo rozšíření okruhu příjemců zvedla daňová sleva na děti.

Podle vládní předlohy by od dubna dávka měla vzrůst o 26 procent a nově by ji měly dostávat rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Dosud je to 2,7násobek minima. Přídavek by tak pobíralo místo 240.000 asi 490.000 dětí. Roční výdaje nyní dosahují asi 2,3 miliardy korun. Nově by bylo potřeba navíc ještě 3,6 miliardy.

Přídavky nyní činí pro děti do šesti let 500 korun, pro děti od šesti do 15 let 610 korun a pro studenty od 15 do 26 let 700 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely by se nově mělo podle věku dítěte poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak zase bylo o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.

Podle náměstkyně ministerstva práce Kateřiny Jirkové navýšení o 26 procent vychází z růstu cen a nákladů od roku 2008, kdy se příspěvek stanovil. Dávka by se tak měla zvednout o 130 až 180 korun. Po navýšení hranice příjmu na 3,4násobek životního minima by nárok na přídavek podle Jirkové měla pětina místo nynější desetiny dětí.

"Ministerstvo práce dlouhodobě razí názor, že dávka je podhodnocená. V době navržení byla podpora jinde než dnes. Tehdy ji dostávalo 600.000 dětí," uvedla náměstkyně. Podle ní při dnešním nastavení na přídavek nedosáhne rodina s pětiletým dítětem, kde oba rodiče pracují za minimální mzdu. Jirková míní, že se z přídavku stala chudinská dávka. Dodala, že v daňové podpoře rodin je Česko na špici, v dávkové zaostává.

Lidovci navrhovali, aby se místo rozšíření okruhu příjemců zvedlo daňové zvýhodnění na děti. Návrhy neuspěly. Podle místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové lidé s nízkými příjmy daňovou podporu nevyčerpají a účinnější jsou pro ně dávky. Podle komunistů by podpora měla směřovat hlavně do rodin lidí, kteří pracují. "S valorizací souhlasíme. Při poslední novelizaci se ukazovalo, že navýšení je pro rodiny, kde někdo pracuje. Při všech výjimkách to tak není. Dostává to 90 procent klientů úřadu práce. Vnímáme, že pro pracující rodiny by bylo vhodnější zvýšení slevy na dani," uvedla poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová. Podle ní je možné, že do projednávání ještě další návrhy změn do novely přibudou.

Výbor podpořil z dílny KDU-ČSL úpravu kvůli letošní navýšené slevě na poplatníka. Souhlasil také s návrhy poslance ANO Aleše Juchelky, aby se výdělek ze studentské praxe či brigády nezapočítával do posuzovaného příjmu a rodina kvůli tomu o dávky nepřišla.