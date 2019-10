Výbor doporučil schválit základní údaje rozpočtu na příští rok

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes i přes kritiku opozičních stran doporučil Sněmovně, aby v prvním čtení schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Jde o příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Navrhovaný schodek má být stejný jako letos, tedy 40 miliard korun. První čtení ve Sněmovně se má uskutečnit za dva týdny.

Pro doporučující stanovisko hlasovalo 11 z 18 přítomných poslanců, proti byli čtyři. Pro návrh bylo osm přítomných poslanců ANO, dva poslanci ČSSD a jeden poslanec KSČM. Dva poslanci SPD ze zdrželi stejně jako poslankyně STAN, proti hlasovali jeden občanský demokrat, dva Piráti a jeden lidovec.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek neúspěšně navrhoval usnesení, kterým by Sněmovna vrátila vládě návrh rozpočtu k přepracování. Chtěl, aby vláda snížila výdaje i schodek o 20 miliard korun a aby zvýšila poměr investičních výdajů k celkovým výdajům na deset procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v reakci na kritické výtky ze strany opozice mimo jiné řekla, že čistý nárůst počtu úředníků mezi roky 2012 a 2020 představuje jen 4200 míst. Připomněla, že již dříve rušila neobsazená místa ve státní správě. "Tak s čím máte problém?" ptala se ministryně opozice v souvislosti s navrhovaným čtyřicetimiliardovým schodkem. Připomínala například zvýšení důchodů, které už je schváleno, zvýšení rodičovského příspěvku, které se bude teprve schvalovat, nebo nárůst počtu učitelů.

Argumentovala také tím, že agentura Moody's minulý týden zlepšila Česku ratingy. Připomínala, že jen to umožní státu ušetřit stovky milionů korun při obsluze státního dluhu. Zdůrazňovala také, že stát dává na investice z rozpočtu nejvíc peněz od roku 2012.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) doporučoval ministryni, aby v rámci úspor v rozpočtu zrušila slevy na jízdném pro studenty a seniory, zrušila dotace agrokomplexu nebo omezila výdaje na obranu, které podle něj není armáda stejně schopná vyčerpat.

Poslanci ODS a TOP 09 vyčítali návrhu rozpočtu například podle nich nízké výdaje na investice a růst zákonem daných a jim podobných výdajů, což snižuje odolnost budoucích rozpočtů vůči ochlazení ekonomiky. Ekonomický odborník ODS Jan Skopeček vytkl navrhovaný schodek, přestože ekonomika roste a je nízká nezaměstnanost. "Není to odpovědný přístup," uvedl. Kalousek kritizoval také to, že v rozpočtu není ani koruna na podle něho nezbytné reformy penzijního a zdravotního systému.

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun, tedy stejným, jako byl schválen na letošek, úřad počítá i v letech 2021 a 2022.

K hlavním výdajovým prioritám vláda řadí zvýšení průměrného důchodu o 900 korun a růst rodičovského příspěvku o 80.000 korun na 300.000 korun. Kabinet vyzdvihuje také vyšší objem peněz na platy ve školství nebo meziroční zvýšení částky na investice téměř o 24 miliard korun.

Pokud poslanci v prvním čtení základní parametry rozpočtu schválí, nebudou je už moci měnit. Budou moci navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. Rozpočet může předložit jen vláda. Sněmovna ho nemůže zamítnout, může případně pouze vrátit vládě k dopracování. Závěrečné schvalování rozpočtu i s návrhy na přesuny peněz má přijít na řadu 4. prosince.

Výbor podpořil jiné zdanění rezerv pojišťoven, než navrhla vláda

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil Sněmovně schválit ve vládním daňovém balíčku odlišná pravidla pro daňovou uznatelnost technických rezerv pojišťoven, než jaká navrhuje vláda. Podpořil návrh, aby rezervy na životní pojištění byly stejně daňově uznatelné jako dosud. Výbor projednával desítky pozměňovacích návrhů, které poslanci k balíčku vznesli. K většině z nich nezaujal žádné stanovisko. Balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu, tabákových výrobků a hazardu. Vláda tím chce chránit občany před rizikem vzniku závislostí a s tím spojenými negativními dopady.

Největší debata byla kolem vládního návrhu zdanit technické rezervy pojišťoven nad minimum vycházející z evropské směrnice Solvency II. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že vláda nechce omezovat tvorbu rezerv pojišťoven. Ministerstvu podle ní vadí, že nyní se mohou celé technické rezervy uznávat jako daňově uznatelné. Opět poukazovala na to, že žádný jiný sektor takovou výhodu nemá. Chce proto, aby se postupovalo podle evropské směrnice Solvency II.

Zkritizoval ji však předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Podle něj ve směrnici není ani slovo o tom, že by se rezervy musely zdaňovat nad hranici stanovenou Solvency II. "Je to škodlivé po českou ekonomiku a ještě přitom nestoudně lžete," řekl Kalousek ministryni. Ekonomický odborník ODS Jan Skopeček řekl, že vládní návrh ohrozí stabilitu finančního sektoru. "Vláda zdaní dlouhodobé úspory obyvatel," uvedla Věra Kovářová (STAN). Pirát Mikuláš Ferjenčík upozorňoval na to, že Česká národní banka požaduje rezervy o desítky procent vyšší, než je minimum.

Rozpočtový výbor dnes přesto těsnou podpořil pozměňovací návrh poslankyně Kovářové, který nová pravidla zdaňování rezerv zužuje pouze na neživotní pojištění. U životního pojištění by pro pojišťovny platila dosavadní pravidla. Pro kladné stanovisko hlasovali přes nesouhlas ministryně financí i dva členové výboru za vládní ČSSD: Roman Onderka a Václav Votava. Votava své hlasování na dotaz ČTK posléze potvrdil. Řekl, že návrh na větší zdanění rezerv pojišťoven kritizoval již dříve.

Schillerová poté novinářům řekla, že ji kladné stanovisko výboru k tomuto návrhu nepotěšilo. Pokud by ČSSD hlasovala pro návrh i na plénu, považovala by to za porušení koaliční smlouvy. Doufá však, že se vše vyřeší příští týden na jednání koaliční rady.

"Ono je něco jiného hlasování na rozpočtovém výboru a něco jiného hlasování potom na plénu Poslanecké sněmovny," řekl Onderka na dotazy novinářů. "Každopádně už před 14 dny na minulém rozpočtovém výboru jsme avizovali, že to jsou témata, kterými se chceme zabývat, to znamená, která chceme diskutovat," dodal. Zdůraznil, že je to poprvé, co stát k takovému kroku sahá. "Hlasování o samotném zákonu, to už je záležitostí koaliční smlouvy. A tam už je jasná dohoda v rámci koalice," dodal. Je přesvědčen, že celý daňový balíček sociální demokracie podpoří.

Výbor podpořil také návrh Piráta Tomáše Martínka, který v zákoně o hazardních hrách ruší omezení u živých turnajů. Jde například o podmínku, aby účastníci předem složili nejméně polovinu minimální výhry.

Výbor podpořil i návrh Pirátů na zvýšení limitu, do kterého budou domácnosti osvobozeny od placení spotřební daně při vaření piva pro vlastní spotřebu. Návrh zvyšuje limit z 200 na 2000 litrů.

V případě loterií výbor podpořil návrh sociálního demokrata Ondřeje Veselého, který zachovává současné zdanění hazardních her kromě loterií. Zdanění loterií má vzrůst podle vládního návrhu z 25 na 30 procent.

Výbor již dříve doporučil z balíčku vyřadit návrh na zrušení daňového osvobození u plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách. Odpůrci tohoto návrhu, který by dopadl i na domovy důchodců nebo dětské domovy, varovali, že by prodražil topení stovkám tisíc domácností.