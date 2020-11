Výbor doporučil odvíjet platy politiků od mezd v celé ekonomice

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor podpořil návrh, aby se platy politiků a dalších ústavních činitelů odvíjely od roku 2022 od průměrné mzdy v celé ekonomice. Dosud se vypočítávaly od průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. S tímto pozměňovacím návrhem přišli předsedové klubů ANO, ČSSD a Pirátů Jaroslav Faltýnek, Jan Chvojka a Jakub Michálek. Předložili ho k novele Pirátů, KDU-ČSL a Starostů, který počítá se zmrazením platů ústavních činitelů včetně soudců v příštím roce na letošní úrovni.

K pozměňovacímu návrhu se dnes před třetím čtením obdobně jako u jiných zákonů vyjadřoval rozpočtový výbor. Pro kladné stanovisko hlasovalo všech 15 přítomných členů výboru. Sněmovna by měla o tomto návrhu hlasovat již v pátek.

Základní měsíční plat poslance a senátora by v příštím roce zůstal na letošní úrovni 90.800 korun. Základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. V roce 2022 by se pak odvíjely od toho, jaká bude letošní průměrná hrubá mzda v celé ekonomice, neměly by být ale nižší než v příštím roce. Z predikce ministerstva práce uvedené v důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu vyplývá, že základní plat poslance by mohl být v roce 2022 92.600 korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí zaujalo dnes ve výboru kladné stanovisko. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) již dříve ve Sněmovně řekla, že návrh připravil její úřad a projednala ho i vládní koalice. "Je to dobré řešení do budoucna," řekl k návrhu zástupce předkladatelů návrhu novely Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Takzvaná platová základna, od níž se pak odvíjejí konkrétní platy na jednotlivých pozicích, má do budoucna činit 2,5násobek a pro soudce trojnásobek průměrné mzdy v celé ekonomice. Pokud by ale takto stanovená platová základna v roce 2022 i v následujících letech byla nižší než v příštím roce, použil by se údaj pro příští rok. Od platové základy se pak podle zákonem stanovených koeficientů stanoví platy a náhrady v různých pozicích.