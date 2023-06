Výbor doporučil MPSV, aby zohlednilo argumenty odborů k důchodovému věku

Praha - Sněmovní petiční výbor doporučil ministerstvu práce, aby se při přípravě zákonů zabývalo argumenty uvedenými v petici odborářů namířené proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Výbor se tak usnesl na závěr veřejného slyšení k petici, kterou vyvolala Českomoravská konfederace odborových svazů a pod kterou se sešlo 81.800 podpisů. Pro návrh hlasovalo osm z devíti přítomných členů výboru, jeden se zdržel. Předseda výboru Tomio Okamura (SPD), který usnesení navrhl, řekl, že by byl pro mnohem razantnější verzi, ale přijatý text měl podle něj větší šanci na přijetí.

Petice odborů je namířena proti záměrům navýšit důchodový věk na 68 let, a naopak požaduje dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. Odboráři upozorňují mimo jiné na to, tyto profese jsou náročné psychicky i fyzicky. "Navíc mnoho lidí již po 65. roce věku není v takové zdravotní kondici, aby mohli svou profesi dále vykonávat. A u opravdu těžkých zaměstnání tato situace nastává ještě dříve. Dlouhodobě proto požadujeme zkrácení věku odchodu do důchodu pro náročná povolání," stoji v petici.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) již dříve řekl, že uzákonění věku 68 let pro odchod do penze navrhovat nechtěl a nebude. Vládní koalice se dohodla, že věk odchodu do důchodu se bude odvíjet tak, aby zůstala stabilní doba strávená v důchodu, a to přibližně v průměru 21 let, uvedl na veřejném slyšení zástupce ministerstva práce Tomáš Machanec. Ministerstvo bude kvůli tomu sledovat každoročně údaje Českého statistického úřadu o věku dožití. Machanec také v souvislosti s náročnými profesemi upozornil, že název profese se může lišit, protože jiná firma může stejnou profesi nazývat jinak. Ministerstvo práce chce proto jít s ministerstvem zdravotnictví cestou kategorizace rizik v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Podle dřívějších informací by lidé v náročných profesích, kde není možné namáhavost a zdravotní rizika snížit pomůckami, mohli chodit do důchodu dřív bez krácení pobírané částky. Zaměstnavatelé by za ně měli platit vyšší odvody.

"Nebylo by tolik podpisů, kdyby to lidé nevnímali jako vážné, kdyby to nevnímali jako problém," prohlásil předseda ČMKOS Josef Středula. Řekl mimo jiné, že stát se od roku 1992, kdy se zrušily důchodové kategorie, nevyrovnal s těžkými profesemi. Jedinou výjimkou jsou zdravotničtí záchranáři, podotkl. Ze společenského hlediska je správné, aby těžké profese, tedy zaměstnanci ve třetí a čtvrté kategorii rizika, měly možnost odejít do důchodu dříve, a je správné, aby na to společnost dbala, uvedl Středula. Otázka důchodového věku by podle něj měla být také věcí kvality dožití, nikoli pouhého věku. Česko je na špičce v tom, že na důchody směřuje primárně odvedené sociální pojištění, zatímco v jiných zemích se odvádí významně víc z jiných zdrojů, uvedl.

Vláda si podle místopředsedy ČMKOS Víta Samka vybrala důchodový systém jako první vzorovou ukázku reformy veřejných financí, jejímž cílem je ušetřit. Popsal to na příkladu hasičů, kteří přijedou k hořícímu domu, ale požár opustí a jdou hasit jiný, nehořící dům. Akutním problémem jsou veřejné finance, a jestli chce vláda prokázat, že je schopná, ať je nyní vyřeší, míní. "Z našeho hlediska to není akutní problém, akutním problémem jsou veřejné finance dnes," řekl. Argumentoval i tím, že řada zemí na západ od Česka vydává větší částky na důchody ve vztahu k hrubému domácímu produktu, než bude vydávat Česko v těch nejhorších letech, které by podle prognóz měly nastat.

Sněmovna se má ve čtvrtek na mimořádné schůzi zabývat vládním návrhem, který kromě jiného zpomaluje valorizaci důchodů. Předseda Okamura dnes ohlásil, že poslanci jeho hnutí budou tuto schůzi obstruovat. Argumenty odborů ocenila poslankyně ANO Helena Válková. Řekla, že pomůžou nejen v tom, aby poslanci obstruovali schůzi, ale aby věcně argumentovali. "Využijeme těch informací a dat, které pro nás shromáždili petenti," dodala.