Výbor dobré vůle rozdělil na pomoc za 31 let existence 817 mil.Kč

Praha - Téměř 817 milionů korun rozdělil za téměř 31 let své existence Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové na pomoc zdravotně postiženým, opuštěným či sociálním znevýhodněním lidem. Pomoc organizace od 12. dubna 1990, kdy ji založila Olga Havlová, získalo téměř 32.000 jednotlivců a neziskových organizací. ČTK to dnes sdělila Jana Taušová z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, který si v těchto dnech připomíná 25 let od smrti své zakladatelky. Manželka prvního českého prezidenta Olga Havlová zemřela 27. ledna 1996 ve věku 62 let.

Nadace za dobu existence mimo jiné zorganizovala ozdravné pobyty pro více než 23.000 chronicky nemocných dětí ze severních Čech, na studium dětí a mladých se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním dala přes 35,8 milionu korun, více než 11.700 dětem z dětských domovů umožnila strávit prázdniny v Chorvatsku a 1180 lékařům zúčastnit se lékařských seminářů v Rakousku nebo on-line formou. Finanční a materiální pomocí 10,3 milionu korun nadace přispěla i neziskovým organizacím, které zasáhly následky koronavirové pandemie.

Součástí činnosti nadace je také Cena Olgy Havlové udělovaná osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně angažují v pomoci ostatním znevýhodněným. Ocenění dosud převzalo 26 lidí, uvedla Taušová.

Olga Havlová založila Výbor dobré vůle v roce 1990 s přáteli z Charty 77, o dva roky později získal přidružený název Nadace Olgy Havlové. Ředitelka Výboru dobré vůle Monika Granja uvedla, že Havlová založila organizaci, která se zaměřila na pomoc lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným, a stala se tak první ombudsmanskou pro lidi, kteří se ocitli na okraji společenského zájmu.

Výročí úmrtí Olgy Havlové si zástupci nadace připomenou s ohledem na epidemická opatření v komorním duchu. Ve středu, v den výročí, položí květiny na hrob Olgy a Václava Havlových na vinohradském hřbitově.