Výbor BIE podpořil odložení EXPO 2020 o rok, název má zůstat

Odložit světovou výstavu EXPO 2020 o jeden rok kvůli pandemii covid-19, takový je návrh Mezinárodního úřadu pro výstavy (BIE). Akce by se stále měla nazývat EXPO 2020. Oznámil to výbor BIE po svém úterním zasedání. Nejpozději do konce května se k návrhu musí vyjádřit všechny členské země.

Členové výboru projednali změnu termínu, jak o ni požádala vláda Spojených arabských emirátů (SAE). Abú Zabí o odklad oficiálně zažádalo 30. března poté, co k němu vyzvaly účastnické země s tím, že chtějí získat čas na boj s pandemií covid-19 a jejími následky.

Změna data, na níž se BIE dohodl jednomyslně, vyžaduje podporu dvoutřetinové většiny členských států úřadu. Hlasování bude probíhat dálkově mezi 24. dubnem a 29. květnem, uvedl BIE.

Při posuzování dopadů koronavirové epidemie na veřejné zdraví a hospodářskou činnost, jakožto i globální omezení pohybu, výkonný výbor jednomyslně doporučil schválit žádost SAE o odložení EXPO a zachovat název "EXPO 2020 Dubai", napsal server Gulf News.

"Ochota SAE naslouchat účastnickým zemím a jejich pragmatické přijímání nezbytných kroků k odložení výstavy opět ukazují na jejich pevný závazek uspořádat skutečně obsáhlou a inspirativní světovou výstavu," prohlásil předseda výkonného výboru BIE Alain Berger. "Výkonný výbor BIE žádost SAE o odklad plně podporuje a doporučuje, aby země po celém světě dosáhly stejného konsensu," dodal.

Generální tajemník BIE Dimitri Kerkentzes poukázal na to, že solidarita a jednota jsou činnosti BIE vlastní od založení organizace. "Výstavy EXPO jsou projevem kolektivní angažovanosti spojující lidstvo v duchu míru a spolupráce. Nyní je na našich členských státech, aby rozhodly o tom, kdy se v Dubaji k oslavě inovací a spolupráce znovu sejdeme," řekl Kerkentzes.

Světová výstava, původně plánovaná na 20. října 2020 až 10. dubna 2021, by se podle aktuálního návrhu měla uskutečnit v termínu 1. října 2021 až 31. března 2022.

EXPO je světovou podnikatelskou a kulturní událostí, která se koná každý pátý rok v některém z měst po celém světě. Z uchazečů vybírá úřad BIE se sídlem v Paříži. Po Dubaji se má EXPO konat v roce 2025 v japonské Ósace.