Výběry mýta v květnu rostly na 1,33 mld. Kč, od července se mýto rozšíří o 374 km

Praha - Dopravci v květnu zaplatili za průjezdy zpoplatněných úseků tuzemských dálnic a silnic první třídy přes 1,33 miliardy korun. Meziročně je to navýšení o deset procent. Po jednoměsíční přestávce znovu rostl i počet mýtných transakcí. ČTK o tom informoval správce mýtného systému, podnik CzechToll. V červenci se mýtný systém v Česku rozšíří o dalších skoro 374 kilometrů silnic první třídy. V současnosti dopravci platí za průjezdy 2487 kilometrů.

Květen patří tradičně k nejsilnějším měsícům co do výběru mýtných poplatků. Letos vybraných 1,33 miliardy korun je druhá nejvyšší částka za kalendářní měsíc od spuštění systému v roce 2007. Více dopravci zaplatili jen letos v březnu, a to 1,35 miliardy korun. Znovu začal růst také počet mýtných transakcí. Zatímco v dubnu poprvé za poslední rok klesl meziročně o tři procenta na 86 milionů, v květnu meziročně stoupl o šest procent na 97,4 milionu.

Růst výběru mýta bude pravděpodobně růst i v dalších měsících. Od července se totiž mýtný systém rozšíří o dalších pět úseků silnic první třídy. Celkově tak bude zpoplatněno téměř 2861 kilometrů.

"Rádi bychom na změnu upozornili především menší regionální dopravce, kteří se na uvedených komunikacích pohybují a doposud zde nemuseli platit mýtné. Je nutné, aby od 1. července 2022 měli na těchto úsecích silnic první třídy řádně podepsanou smlouvu a vozidlo bylo vybavené palubní jednotkou. Registraci mohou provést on-line nebo na některém z více než 200 obchodních míst," uvedl provozní ředitel CzechTollu Petr Chvátal.

Mýtný systém se letos už jednou rozšiřoval, v dubnu přibylo zhruba 53 kilometrů.

Ke konci dubna bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno 683.000 vozidel. Téměř 167.000 z toho bylo z Česka, zbytek tvořili zahraniční dopravci.

V loňském roce dopravci za mýto zaplatili téměř 14,2 miliardy korun. Meziročně šlo o nárůst o 23 procent a zároveň o nejvyšší výběr za rok od začátku fungování mýta v roce 2007. K růstu přispěla přes koronavirová omezení během roku zejména nová struktura mýtných poplatků.

Přehled nově zpoplatněných úseků mýtem od 1. července:

Silnice úsek Počet zpoplatněných kilometrů silnice I/16 Řevničov - Bezděčín 88,4 km silnice I/22 Vodňany - Klatovy 75,2 km silnice I/27 Plzeň, Litice - Klatovy 38,8 km silnice I/34 Havlíčkův Brod - Koclířov 81,5 km silnice I/38 Jihlava - Hatě 89,4 km

Zdroj: CzechToll