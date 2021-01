Výběry mýta loni vzrostly o 5,24 pct na více než 11,5 miliardy Kč

Praha - Dopravci loni na mýtném zaplatili přes 11,5 miliardy korun. Meziročně je to o 5,24 procenta více. Výběry se tak zvýšily i přes koronavirovou krizi, která především na jaře utlumila provoz. K růstu přispělo zejména loňské rozšíření systému o 900 kilometrů dálnic a silnic. ČTK to dnes sdělil správce mýtného systému, společnost CzechToll. Letos si dopravci za mýto kvůli změnám sazeb připlatí.

Systém výběru mýta loni pokračoval ve změnách, které započaly už na konci předloňského roku. Tehdy se novým provozovatelem mýta stala česká společnost CzechToll, která nahradila rakouský Kapsch. Zároveň začal fungovat nový satelitní systém. Ten se od začátku loňského roku následně rozšířil o dalších více než 900 kilometrů na celkových 2409 kilometrů dálnic a silnic první třídy.

Některé měsíce byly loni co do výše výběrů rekordní. Nejvíce stát vybral v říjnu, a to 1,11 miliardy korun. Přes miliardu dopravci zaplatili i v listopadu a v září. V posledním měsíci roku 2020 výběry činily 897 milionů korun, což bylo o 24 procent více než v roce 2019. Jedním z faktorů vysokého meziročního růstu byla podle CzechTollu na podzim také velká produkce automobilového průmyslu.

Na jaře naopak do plateb mýta zasáhla koronavirová krize, která tehdy výrazně omezila kamionovou dopravu v zemi. Výběry tehdy meziročně poklesly i o desítky procent.

"Výborné výsledky roku 2020 jsou důkazem, že nový satelitní mýtný systém plní spolehlivě funkci strategické infrastruktury státu. Došlo k významnému poklesu nákladů na provoz systému a díky tomu může být investováno více peněz od dopravců do obnovy a rozvoje dopravní infrastruktury v Česku," uvedl generální ředitel CzechTollu Matej Okáli. Firma připomněla, že provozní náklady se v novém systému snížily oproti staré mikrovlnné technologii o miliardu korun.

V příštím roce si dopravci za mýto připlatí, platby za užití dálnic navýší především poplatky za hluk a znečištění. Zároveň se však rozšíří některé slevové programy pro dopravce. Výběry z mýta by se tím měly ve srovnání s loňskem zvýšit o 1,6 miliardy korun, celkem by příjmy měly činit 12,6 miliardy korun. Dopravci kvůli tomu zřejmě navýší ceny svých služeb.

Vybrané mýtné v ČR v letech:

Rok Výběry (v miliardách Kč) 2007 5,56 2008 6,14 2009 5,54 2010 6,57 2011 8,12 2012 8,68 2013 8,55 2014 8,71 2015 9,73 2016 9,89 2017 10,4 2018 10,81 2019 10,94 2020 11,5