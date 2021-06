Výběr ředitelky ústecké zoo způsobil rozpor v koalici města

Ústí nad Labem - Výběr ředitelky ústecké zoologické zahrady, kterou se od 1. července stane zooložka Ilona Pšenková, způsobil rozpor v koalici na magistrátu. Předsedkyně ústeckého koaličního klubu PRO! Ústí Karolína Žákovská proto vyvolala koaliční jednání o dalším postupu. Novinářům to řekl náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Rada města totiž vybrala Pšenkovou v rozporu s rozhodnutím výběrové komise, která doporučila druhého kandidáta, exředitele pražské zoo Petra Fejka.

Primátor Petr Nedvědický (ANO) v úterý oznámil, že mentor ústecké zoo a člen výběrové komise David Nejedlo tvrdil, že někteří členové komise byli pro Fejka rozhodnuti předem. Proto se rada doporučením výběrové komise neřídila a vybrala podle primátora Pšenkovou.

Nová ředitelka nebude mít podle radních lehké se vedení ujmout, Hausenblas uvedl, že jedním z důvodů je, že byla vybrána i kvůli Nejedlovu tvrzení. "Nesmírně to ztěžuje práci vybrané kandidátky, protože bude vstupovat do situace, kdy většina zastupitelstva města se přiklání k jinému kandidátovi, většina veřejnosti se přiklání k jinému kandidátovi a její mandát prochází o jeden hlas v radě města," řekl Hausenblas. "Musím říct, že to způsobilo velký rozpor v koalici," uvedl náměstek. Podle něj mělo být výběrové řízení zrušeno a vyhlášeno nové. Žákovská dnes ČTK řekla, že se koalice sejde tento nebo příští týden. Jednat chce PRO! Ústí o dalším fungování koalice. Krajním řešením by podle ní mohlo být i vypovězení koaliční smlouvy.

Pro Pšenkovou hlasovali tři radní z hnutí ANO a dva z ODS, proti byli tři radní z klubu PRO! Ústí a radní z hnutí PRO Zdraví a Sport. Hlasování tedy bylo těsné pět ku čtyřem. Dalším důvodem, proč pět radních podpořilo jmenování Pšenkové, bylo, že chce zachovat v zoologické zahradě ikonická zvířata, tedy například slony a orangutany. Hausenblas řekl, že oba kandidáti se shodli na tom, že zoo nemá podmínky pro chov velkých a finančně náročných zvířat.

Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) dnes řekl, že roli při výběru kandidáta hrálo i platové ohodnocení, za které je Pšenková ochotná nastoupit. "Nemá požadavek na žádné nadstandardní odměny, což byl taky jeden z důvodů, proč jsme se přiklonili jako klub ANO k tomuto výběru," uvedl Vlach. Plat ředitele zoo se podle radních pohybuje okolo 50.000 až 70.000 korun měsíčně, s čímž Pšenková souhlasila. Hausenblas (PRO! Ústí) řekl, že Fejk chtěl plat 100.000 korun. Odůvodnil to tím, že by pracoval přesčas i o víkendech, 30 procenty platu by hradil nájemné, navíc by plnil těžký úkol, na nějž má potřebné zkušenosti. "Součástí jeho záměru bylo, že deset milionů ročně ušetří na provozních nákladech," dodal Hausenblas.

Ústecká zoologická zahrada přišla před více než rokem o plné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). EAZA tehdy v zoo kontrolovala pravidla a standardy asociace. Úplné vyloučení z EAZA by znamenalo konec účasti na některých chovných programech a ztrátu atraktivních zvířat, například orangutanů, slonů a dalších. Na nápravu nedostatků má ústecká zahrada několik měsíců.