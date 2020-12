Výběr opatření platných ve čtvrtém stupni systému PES

Výběr opatření platných ve čtvrtém stupni protiepidemického systému PES, do něhož se ČR vrací 18. prosince 2020:

Školy:

- Ve čtvrtém stupni pokračuje prezenční výuka mateřských a speciálních škol, prvního stupně základních a posledních ročníků středních škol. Nadále se podobně jako ve třetím stupni rotačně (se střídáním po týdnech) učí žáci druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií.

- Proti třetímu stupni by měli zpátky na pouze distanční výuku přejít studenti středních a vyšších odborných škol a také prvních ročníků vysokých škol. Základní umělecké školy přecházejí na distanční výuku (ve třetím stupni byly možné lekce do deseti lidí včetně učitele), výjimkou je prezenční výuka jeden na jednoho.

- Při nedávném přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň školy nasadily nový režim až se zpožděním od pondělí.

Návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení:

- Zatímco v nedávné minulosti platil ve čtvrtém stupni úplný zákaz návštěv uvnitř, nyní budou v zařízeních sociálních služeb podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) návštěvy možné podobně jako nyní ve třetím stupni. Podmínkou zůstane testování antigenním testem s negativním výsledkem a nošení respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Roušky:

- Zůstávají povinné ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejně přístupných místech.

Omezení volného pohybu osob:

- Ve čtvrtém stupni má platit noční zákaz vycházení v době od 23:00 do 05:00.

Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech:

- Pro čtvrtý stupeň platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Už v nyní platném třetí stupni vláda ve snaze omezit pití alkoholu venku zakázala prodej alkoholických nápojů k odnosu, nařízení ale musela opakovaně upravit.

Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech:

- Platí obecný limit šesti osob; ve třetím stupni to dosud je 50 lidí venku a deset uvnitř.

Svatby, pohřby, bohoslužby:

- Může se jich zúčastnit maximálně 20 osob, o třetinu méně než ve třetím stupni, kdy jich může být 30. U bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do 20 procent kapacity. Zákaz hromadného zpěvu.

Úřady a firmy:

- Stejně jako ve třetím stupni platí omezení úředních hodin, úřady také mají přijmout organizační a režimová opatření snižující riziko nákazy. U výrobních nebo skladových provozů je nutné dodržovat zpřísněná opatření. Je doporučeno testování zaměstnanců, a to i u kancelářských provozů, kde je doporučena práce z domova.

Obchody:

- V minulosti mohly mít ve čtvrtém stupni otevřeno jen vybrané obchody se základními potřebami. Podle vyjádření ministra Blatného by to ale nyní mělo být jinak - otevřeno by měly mít všechny prodejny, ale s omezením počtu osob v obchodě (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a udržováním dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky.

- Ve čtvrtém stupně podle dosud známé matice opatření platil zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek. V obchodních centrech na 5000 metrů čtverečních byly zavřené dětské a jídelní koutky.

Trhy, vánoční prodejní akce:

- Prodej kaprů je ve čtvrtém stupni povolen jako prodej lokální potraviny za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Pro ty platí možnost obsadit pouze každé druhé stanoviště pro stánek s minimálním rozestupem čtyři metry, zakázán je prodej občerstvení ke konzumaci na místě; prodávat se mohou jen potraviny. Ve čtvrtém stupni platí i omezení počtu zákazníků na jednoho na 15 metrů čtverečních. Venkovní prodej vánočních stromků je možný za dodržení obecných opatření.

Služby:

- Provozovny služeb, nyní fungující za zvýšených hygienických opatření, se ve čtvrtém stupni musejí opět uzavřít. Kadeřnické, pedikérské nebo kosmetické služby mohou být poskytovány individuálně mimo provozovnu za dodržení hygienických opatření (mj. nošení roušek).

Ubytovací služby:

- Není možné ubytování za účelem rekreace.

Restaurace:

- Otevřené mohou mít pouze výdejní okénko, a to jen mimo dobu zákazu vycházení (tedy od 23:00 do 05:00 musí být zavřené).

Herny a kasina:

- Musí mít zavřeno.

Kultura:

- V divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí ve třetím i čtvrtém stupni zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách.

Muzea, galerie, památky:

- Ve čtvrtém stupni musejí mít zavřeno. Nyní mohou být otevřené s tím, že pro muzea a galerie patří omezení počtu návštěvníků na 25 procent kapacity; u hradů či zámků mohou být prováděny nejvýše desetičlenné skupiny.

Knihovny:

- Ve čtvrtém stupni mohou mít pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy. V současnosti mohou být otevřené, platí ovšem podobné omezení jako v případě obchodu a služeb, tedy jeden návštěvník na 15 metrů čtverečních a dvoumetrové odstupy.

Veletrhy, výstavy, zoo:

- Musejí být uzavřeny. Nyní mohly být otevřeny s využitím nejvýše čtvrtiny kapacity areálu, povoleny byly skupinky maximálně deseti osob.

Sport:

- Povoleny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, znovu budou zakázány amatérské soutěže. Znovu se uzavřou vnitřní sportoviště pro individuální sporty. Sportovat bude možné pouze venku do šesti osob (ve třetím stupni to mohou být dva týmy nebo skupiny).

- Umožněn má být provoz lyžařských středisek, nebude se však možné na horách ubytovat.

Bazény, fitness a welness centra:

- Uzavřou se, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních sportovců. Nyní ve třetím stupni platí omezení jedna osoba na 15 metrů čtverečních a skupinové aktivity pro nejvýše deset osob.