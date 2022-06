Výběr nových členů Rady ČT se opět komplikuje, koalice neumožnila tajnou volbu

Praha - Dnešní opakovaný pokus Sněmovny vybrat nové členy Rady České televize se opět zkomplikoval. Ačkoli členy mediálních rad Sněmovna v minulosti ve většině případů volila tajnou volbou, vládní koalice při dnešním hlasování o způsobu výběru kandidáta tajnou volbu neumožnila. Její poslanci se zdrželi. Týkala se jednoho člena Rady, který má nahradit loni odvolanou Hanu Lipovskou. Poslanci by tak o novém radním museli hlasovat veřejně. Opoziční hnutí SPD a ANO si v reakci na to vyžádaly přestávky na porady klubů. K výběru nových radních se tak Sněmovna vrátí asi večer, protože na odpoledne má pevně zařazeno projednávání vládních návrhů zákonů.

Při předchozím pokusu o volbu radních veřejnoprávní televize na začátku června vznášela opozice pochybnosti o tom, zda je volba skutečně tajná. Tajnost volby zpochybnil například předseda SPD Tomio Okamura. "Při minulé tajné volbě členů Rady České televize jsem osobně viděl vládní poslance, jak ukazují vládním členům volební komise svůj vyplněný volební lístek, a až poté ho vhodili do urny," řekl tehdy. Koaliční politici to ale odmítli.

Předseda klubu SPD Radim Fiala následně ve svém projevu řekl, že co on ve Sněmovně pamatuje, byly personální volby vždy tajné. Řekl, že veřejně se volilo před rokem 1989. "Tak se volilo před rokem 1989, abychom dobře viděli, který soudruh zradil," prohlásil. Pětikoalice si podle něho nevěří a jde o první krok k jejímu konci. Měla by dostat čas, aby si způsob volby rozmyslela. Vyžádal si hodinovou přestávku na poradu svého klubu. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že jde o jasný znak toho, že si pětikoalice nevěří. "Kam moje paměť sahá, nikdy nebyla volba aklamací. Je to mezi vámi nedůvěra, nejste schopni se domluvit," uvedla a vzala si přestávku až do 15:00.

V 15:00 má začít mimořádná schůze Sněmovny, kde se mají projednávat vládní návrhy zákonů týkající se sociální oblasti. Na návrh předsedy klubu KDU-ČSL Marka Výborného by se Sněmovna měla po skončení této mimořádné schůze vrátit k volbě radních. Sněmovna odhlasovala, že se volbou může zabývat i přes dnešní půlnoc.