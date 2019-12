Výběr mýtného překonal 100 milionů Kč, riziko velkých kolon kleslo

Praha - Riziko mnohakilometrových kolon na dálnicích u hranic způsobených spuštěním nového mýta kleslo. Počet vydaných palubních jednotek se dnes zvýšil na 230.000, správce mýta firma CzechToll proto očekává, že v dalších dnech spíše hrozí nárazové kolony s délkou kolem jednoho kilometru. Ty se dnes přes den střídavě tvoří na dálnici D8, na dalších místech je provoz plynulý. ČTK to dnes řekl mluvčí CzechTollu Miroslav Beneš. Výběr mýta z nového satelitního systému dnes ráno překonal 100 milionů korun.

Riziko velkých kolon se podle správce mýta postupem času snižuje. "Pokud nenastane nějaká nepředvídatelná situace, bude se situace postupně dále uklidňovat. Stále však máme více než 100.000 vozidel, které nejsou zaregistrované", uvedl Beneš. CzechToll proto bude i nadále udržovat posílené kapacity registrací u hranic. "Budou tak dlouho, dokud to bude potřeba," podotkl. CzechToll u hranic v minulých dnech rozšířil registrační místa a nasadil také auta, která s registracemi pomáhají. Postupně se zkracují také fronty u obchodních terminálů. Nyní musí dopravci u nich čekat zhruba 30 až 60 minut.

Systém podle provozovatele funguje bez problémů a dnešní provoz je na většině míst plynulý. Kamiony se většinou hromadí na parkovištích a dalších odstavných místech v blízkosti registračních míst a do provozu tak příliš nezasahují. Během dne se tvoří nárazově asi kilometrové fronty na 78. kilometru dálnice D8 ve směru na Prahu. Na dalších místech je provoz po většinu dne klidný. Do systému bylo do pondělní půlnoci přihlášeno 322.000 vozů z celkového počtu 458.000 očekávaných vozidel.

Dosud nejkomplikovanější situace po spuštění nového systému nastala v pondělí u Lanžhota na Břeclavsku. V pondělí brzy ráno se na tamní dálnici utvořila asi dvoukilometrová kolona stojících kamionů, během dopoledne se postupně zkracovala, kolem poledne zmizela zcela. Nepotvrdily se tak původní hrozby, že na místě se mohou vytvořit až 12kilometrové fronty. Původní odhady podle CzechTollu počítaly s menším počtem vydaných palubních jednotek.

Nové mýto funguje prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch. Neúspěšný Kapsch proti průběhu tendru protestoval a okolnosti mýtné smlouvy stále řeší antimonopolní úřad i soudy.

Mýto v Česku funguje od roku 2007 a stát na něm od té doby vybral kolem 108 miliard korun.