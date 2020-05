Výběr mýta v dubnu klesl o 19 pct na 746,6 mil. Kč

Praha - Stát vybral v dubnu na mýtných poplatcích 746,4 milionu korun, což je i přes letošní rozšíření systému meziročně o 19 procent méně. Projevila se tak koronavirová krize, intenzita dopravy klesala rovnoměrně na dálnicích i zpoplatněných silnicích první třídy. Informoval o tom dnes správce mýtného systému společnost CzechToll. Část dopravců může od dubna mýto platit s tříměsíčním odkladem.

V předchozích měsících výběr meziročně rostl, zejména kvůli lednovému rozšíření zpoplatněných silnic o více než 900 kilometrů. Ještě v březnu stát vybral 998 milionů korun, což bylo meziročně o 3,6 procenta více. Nyní se tak na výši výběru mýtného naplno projevil pokles autobusové i nákladní dopravy.

Dopravci mohou od dubna hradit mýtné poplatky s tříměsíčním odkladem, rozhodla o tom před více než měsícem vláda. Netýká se to však všech dopravců, úleva je určena pouze pro dopravce, kteří platí mýto následně s bankovní zárukou. Do tohoto režimu spadá asi 5500 vozidel. CzechToll se dále dohodl na uplatnění vládního opatření s 11 vydavateli tankovacích karet, kteří za dopravce v rámci svých služeb mýto platí. To se týká dalších téměř 200.000 aut. U některých však odklad platí až od května. U čtyř vydavatelů tankovacích karet však odklad plateb možný není. Odklad se nevztahuje také na dopravce, kteří mýto platí dopředu.

Přes pokles intenzity dopravy však i nadále roste počet vozidel registrovaných do mýtného systému. Na přelomu dubna a května překročil počet vydaných palubních jednotek hranici 400.000 kusů. Registrováno bylo dosud více než 465.000 vozidel.