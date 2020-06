Praha - Výběr informací o možnostech cestování po Evropě (ČR začala od 15. června uplatňovat takzvaný semafor podle míry rizika nákazy v jednotlivých státech):

Nízké riziko:

Čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na koronavirus ani nastoupit karanténu.

Pravidla pro vstup cizinců do těchto zemí:

Bulharsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu. Povinná 14denní karanténa se týká osob, které vstupují na bulharské území ze Švédska, Velké Británie, Belgie, Irska, Portugalska, Španělska, Malty a Itálie.

Dánsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Kromě vybraných zemí (ČR mezi nimi nefiguruje) zůstanou hranice pro turisty uzavřené minimálně do konce srpna.

Estonsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Finsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Všichni cestující ze zahraniční musejí na 14 dní omezit svůj pohyb na nezbytné cesty.

Francie - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Chorvatsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Irsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Po příjezdu je povinná 14denní karanténa.

Island - Do země lze cestovat bez udání důvodu. Po příjezdu je ale povinná karanténa, nebo podstoupení testu na koronavirus s negativním výsledkem.

Itálie - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Kypr - Do země lze cestovat bez udání důvodu. Do 19. června musejí občané a rezidentu ČR před nástupem do letadla doložit negativní test, absolvovaný nejdéle 72 hodin před odletem.

Lichtenštejnsko - Web MZV údaje neuvádí.

Litva - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Lotyšsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Lucembursko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Maďarsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Malta - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Letiště na Maltě plánuje zahájení letů od 1. července.

Německo - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Nizozemsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Norsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Po příjezdu trvá pro všechny povinnost 10denní karantény.

Polsko (většina státu) - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Rakousko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Rumunsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Je možný tranzit, ovšem nejdéle po dobu 48 hodin, a to určenými koridory.

Řecko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Slovensko- Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Slovinsko- Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Španělsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Hranice vůči ostatním zemím schengenské zóny (s výjimkou Portugalska) otevře 21. června.

Švýcarsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Střední riziko:

Čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na ani nastoupit karanténu. Pro cizince přijíždějící z těchto zemí ale povinnost testu nebo karanténu platí, stejně tak pro české občany s trvalým či dlouhodobým pobytem v těchto státech. Cizincům z těchto zemí není povolen vstup za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Pravidla pro vstup cizinců do těchto zemí:

Belgie - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Velká Británie - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Od 8. června platí 14denní karanténa pro všechny cestující ze zahraničí (s výjimkou Irska, Normanských ostrovů a Ostrova Man), i když mají negativní test.

Vysoké riziko:

Při návratu z těchto zemí je při vstupu do ČR až na i dříve platné výjimky nadále potřeba předložit negativní test, nebo nastoupit do čtrnáctidenní karanténu. To platí i pro cestující ze států mimo EU a schengenský prostor. Cizincům není povolen vstup do ČR za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Pravidla pro vstup cizinců do těchto zemí:

Polsko (Slezské vojvodství) - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Portugalsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Švédsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Zdroj: Mapa cestovatele #COVID19 na www.mzv.cz