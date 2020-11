Výběr daní do rozpočtu má vzrůst o 72 mld. na 736 mld. Kč

Praha - Vláda plánuje, že do státního rozpočtu vybere v příštím roce na daních 736 miliard korun. Proti letošnímu rozpočtu by to mělo být o 72 miliard korun víc. Celkové příjmy státního rozpočtu mají proti letošku vzrůst o 123,5 miliardy korun na 1488,3 miliardy. Na straně příjmů ale návrh rozpočtu nepočítá se zrušením superhrubé mzdy, na druhé straně počítá s digitální daní, která ještě nebyla schválena. Stojí to v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila Sněmovně.

Návrh na zrušení daně z takzvané superhrubé mzdy, tedy mzdy navýšené o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, předložil ve Sněmovně mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Jeho návrh by měl negativní dopad na rozpočet asi 52 miliard. S dalším návrhem přišel vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček. Uvádí, že jeho návrh by znamenal pro státní rozpočet výpadek deseti miliard korun.

Vláda v návrhu státního rozpočtu poznamenává, že v predikci daňových příjmů nejsou zahrnuty změny obsažené v daňovém balíčku, který je v Poslanecké sněmovně před schvalováním. Do něj chtějí Babiš a Hamáček své návrhy vložit. Balíček zavádí mimo jiné stravenkový paušál a počítá se zvýšením spotřební daně z tabákových výrobků.

Návrh rozpočtu naproti tomu počítá s 2,5 miliardy korun z digitální daně. Ta ale ještě neplatí. Zákon, který ji zavádí, zatím poslanci neschválili. Návrh rozpočtu počítá s tím, že sazba této daně bude pět procent, zatímco vláda předkládala zákon s návrhem sedmi procent. Vládní koalice se ale v červnu shodla, že bude prosazovat pětiprocentní sazbu.

USA již dříve označily daň za diskriminační a hrozí odvetnými cly. Daň kritizuje i Hospodářská komora ČR, podle níž případná obchodní odveta ze strany USA může připravit Česko o víc peněz, než daň vynese.

Nejvyšší přínos mezi daněmi má mít pro státní rozpočet daň z přidané hodnoty. Do rozpočtu by se na ní mělo vybrat 299 miliard korun. Mělo by to být o devět miliard meziročně více. Výběr má růst díky vývoji ekonomiky, ale negativně se do něj promítnou některé daňové změny, jako je třeba přesun stravovacích nebo ubytovacích služeb do desetiprocentní sazby daně.

Na daních z příjmů by mělo do rozpočtu zamířit o 48 miliard korun více než letos. Celkem to má být 256 miliard. Firmy by měly odvést 89 miliard, zaměstnavatelé za zaměstnance by měli do rozpočtu odvést 148 miliard.

Na spotřebních daních by měl státní rozpočet získat 162 miliard korun, z toho na dani z pohonných hmot by to mělo být 82 miliard. Rozpočtový výbor Sněmovny ale doporučil snížit sazbu daně u nafty o korunu na litr. Podle dřívějších informací serveru Lidovky.cz by to znamenalo výpadek příjmů asi 4,7 miliardy korun.