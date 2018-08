Málaga (Španělsko) - Osmikilometrovou časovkou jednotlivců v Málaze odstartuje v sobotu poslední Grand Tour cyklistické sezony Vuelta. České barvy bude zastupovat pouze Jan Hirt ze stáje Astana. Pro sedmadvacetiletého závodníka to bude třetí start na Grand Tour, dosud jel dvakrát Giro d'Italia, jež okusil loni a letos.

Vuelta měří celkem 3254,7 kilometru, cílem v Madridu peloton projede v neděli 16. září. Podobně jako loni připravili pořadatelé náročný profil s devíti etapami s vrchařskými dojezdy, zejména ve druhé polovině závodu, kdy cyklisty čeká šest dojezdů na hřebenech hor v osmi etapách.

Druhá časovka přijde na řadu v šestnácté z 21 etap po druhém volném dni. Úsek ze Santillana del Mar do Torrelavegy měří 32 kilometrů a může sehrát klíčovou roli v celkovém pořadí. Poslední dvě horské etapy v závěru závodu budou končit v Andoře.

Hirt dostal v kazašské stáji důvěru i přesto, že už odjel Giro a sužovaly ho zdravotní potíže, kvůli nimž měl dlouhou závodní pauzu. "Zdravotní problémy se už se mnou táhly od posledního týdne Gira. Zhruba dva měsíce jsem bojoval se zánětem v oblasti sedací partie," přiblížil Hirt v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Závody, které měl původně naplánované v kalendáři, vypustil. "Ani jsem netrénoval, nebyl jsem na žádném vysokohorském kempu. Nevíme, co bylo příčinou vzniku tohoto problému, ale má současná výkonnost je s ním spojená. Chybí mi závodní kilometry," netají Hirt, jenž by měl v osmičlenné sestavě pomoci lídrovi Miguelu Ángelu Lópezovi.

Právě čtyřiadvacetiletý Kolumbijec patří - i s ohledem na celkovou třetí příčku z letošního Gira - mezi kvarteto největších favoritů. Očekává se vyrovnaný závod bez jasného aspiranta triumfu, který by měl čnít nade všemi, jak tomu bylo v předchozích ročnících, kdy byli na startu Alberto Contador či Chris Froome.

Zatímco Contador již ukončil kariéru, obhájce prvenství Froome ve Španělsku letos nestartuje. Spolu se čtyřnásobným králem Tour de France Froomem zvolil místo Vuelty účast na etapách Kolem Británie rovněž vítěz letošní "Staré dámy" Geraint Thomas.

S podporou dvojčete Adama by měli vedle Lópeze hrát prim Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott), Australan Richie Porte (BMC), vítěz předloňské Vuelty Kolumbijec Nairo Quintana, již osmatřicetiletý Španěl Alejandro Valverde (oba Movistar), který opanoval Vueltu v roce 2009, či vítěz závodu z roku 2015 Ital Fabio Aru (SAE Emirates), jenž byl nucen odstoupit v závěru letošního Gira pro naprosté vyčerpání.

"Moc rád jezdím závody s Adamem, ale doufám, že tohle bude první velký podnik, v němž budeme oba někde nahoře, protože zatím to vypadá na nějaké prokletí - když jsme jeli spolu, dosud vždy to jednomu z nás z nějakých důvodů nevyšlo. Věřím, že tentokrát to zlomíme a štěstěna bude na naší straně," přál si Simon Yates.

Program 73. ročníku cyklistického závodu Vuelta:

Sobota 25. srpna - 1. etapa: Málaga - Málaga, časovka jednotlivců, 8 km,

Neděle 26. srpna - 2. etapa: Marbella - Caminito del Rey, 163,5 km,

Pondělí 27. srpna - 3. etapa: Mijas - Alhaurín de la Torre, 178,2 km,

Úterý 28. srpna - 4. etapa: Vélez-Málaga - Alfacar, Sierra de la Alfaguara, 161,4 km,

Středa 29. srpna - 5. etapa: Granada - Roquetas de Mar, 188,7 km,

Čtvrtek 30. srpna - 6. etapa: Huércal-Overa - San Javier, Mar Menor, 155,7 km,

Pátek 31. srpna - 7. etapa: Puerto-Lumbreras - Pozo Alcón, 185,7 km,

Sobota 1. září - 8. etapa: Linares - Almadén, 195,1 km,

Neděle 2. září - 9. etapa: Talavera de la Reina - La Covatilla, 200,8 km,

Pondělí 3. září - volný den,

Úterý 4. září - 10. etapa: Salamanca - Fermoselle, Bermillo de Sayago, 177 km,

Středa 5. září - 11. etapa: Mombuey - Ribeira Sacra, Luintra, 207,8 km,

Čtvrtek 6. září - 12. etapa: Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares, Mañón, 181,1 km,

Pátek 7. září - 13. etapa: Candás, Carreño - Valle de Sabero, La Camperona, 174,8 km,

Sobota 8. září - 14. etapa: Cistierna - Les Praeres, Nava, 171 km,

Neděle 9. září - 15. etapa: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga, 178,2 km,

Pondělí 10. září - volný den,

Úterý 11. září - 16. etapa: Santillana del Mar - Torrelavega, časovka jednotlivců, 32 km,

Středa 12. září - 17. etapa: Getxo - Balcón de Bizkaia, 157 km,

Čtvrtek 13. září - 18. etapa: Ejea de los Caballeros - Lleida, 186,1 km,

Pátek 14. září - 19. etapa: Lleida - Naturlandia (And.), 154,4 km,

Sobota 15. září - 20. etapa: Escaldes-Engordany (And.) - Coll de la Gallina, Santuario de Canolich (And.), 97,3 km,

Neděle 16. září - 21. etapa: Alcorcón - Madrid, 100,9 km.

Celková délka: 3254,7 km.