Vuelta San Juan bude zřejmě bez Froomea i dalších cizinců

Buenos Aires - Chris Froome, Peter Sagan a další hvězdní cyklisté zřejmě nebudou moci zahájit sezonu v Argentině. Kvůli nelepšící se koronavirové situaci tamní úřady nejspíš nedovolí účast zahraničních jezdců na Vueltě San Juan, nebo závod zruší. Rozhodnutí by mělo podle informací webu cyclingnews.com padnout v pondělí.

Vuelta San Juan se má jet 24. až 31. ledna. V posledních letech na ní startují i týmy elitního seriálu WorldTour a v nadcházejícím 39. ročníku by se vzhledem ke zrušení podniku Tour Down Under v Austrálii měla sejít ještě silnější konkurence než v minulých sezonách.

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Froome se v Argentině chystal zahájit novou éru po přestupu z Ineosu do týmu Israel Start-Up Nation. Na závod se vedle něj i Sagana připravovali třeba Joao Almeida či Elia Viviani. Počet případů nákazy covidem-19 však v zemi stále stoupá a úřady nejspíše zpřísní zdravotní opatření a prodlouží zákaz mezinárodních letů.

"Byla by to škoda, ale co s tím můžeme dělat?" řekl k možnému zrušení závodu Patrick Lefevere, ředitel týmu Deceuninck-Quick Step, v jehož barvách vyhrál loňský ročník Remco Evenepoel. Jeho kolega Zdeněk Štybar se do Argentiny nechystal.