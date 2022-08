Vuelta odstartuje s Hirtem a Řepou, o zápis do historie bude usilovat Roglič

Utrecht (Nizozemsko) - Za účasti dvou českých závodníků odstartuje v pátek v nizozemském Utrechtu týmovou časovkou 77. ročník cyklistické Vuelty. Poslední letošní Grand Tour pojedou Jan Hirt, jenž se letos zaskvěl celkovým šestým místem na Giru d'Italia, a talent Vojtěch Řepa. O zápis do historie bude v roli hlavního favorita usilovat Slovinec Primož Roglič, jenž se může stát prvním jezdcem se čtyřmi triumfy v řadě.

Mimo hranice Španělska začne Vuelta teprve počtvrté. V Utrechtu se mělo startovat už v roce 2020, pandemie koronaviru to však změnila. Nyní stráví cyklisté v Nizozemsku tři dny. Po páteční týmové časovce přijde v dalším průběhu na řadu už pouze jediný souboj s chronometrem, jímž bude časovka jednotlivců v 10. etapě. Peloton čeká během tří týdnů sedm horských etap, čtyři kopcovité a šest rovinatých, další dvě rovinaté etapy budou s vrchařským závěrem. Vítěz bude znám po takřka 3300 kilometrech a dojezdu do Madridu 11. září.

České barvy budou zastupovat Hirt ze stáje Intermarché-Wanty-Gobert a také Řepa, jenž jezdí v barvách španělského druhodivizního týmu Kern Pharma. Šestý muž Gira Hirt pojede svou jubilejní desátou Grand Tour, na Vueltě se představí počtvrté. Místo boje o celkové pořadí se chce tentokrát soustředit na dílčí úspěchy ve vrchařských etapách. Čerstvě dvaadvacetiletý Řepa si některý z trojice největších závodů zkusí poprvé.

Na vítězství v předchozích třech letech chce navázat Roglič. Pokud by se to dvaatřicetiletému Slovinci podařilo a spravil si tak chuť po dalším neúspěšném pokusu o triumf na Tour de France, dotáhl by se na dosavadního rekordmana, jímž je se čtyřmi prvenstvími Španěl Roberto Heras. Také on dosáhl v letech 2003 až 2005 vítězného hattricku, poprvé však triumfoval již v roce 2000.

Roglič je největším aspirantem na celkové prvenství i přesto, že od červencové Tour nezávodil. Během "Staré dámy" si při pádu v páté etapě mimo jiné vykloubil rameno, potlučený ale pokračoval až do třetího týdne, než odstoupil. K plnému tréninku se závodník stáje Jumbo-Visma vrátil teprve na přelomu července a srpna.

"I když ještě sem tam nějaký problém cítím, teď už je můj stav rozhodně mnohem lepší, než byl tehdy. Uvidíme. Teď jsem přijel sem, a když jsem dorazil, znamená to, že jsem připravený. O ničem dalším vážně nepřemýšlím a soustředím se jen na sebe. Na konci to celé bude o tom, jak se budu cítit v závodě. Zítra ale všichni každopádně začínáme od nuly," prohlásil Roglič.

Na zklamání z Tour už nemyslí. "Je třeba jít dál. To je nejdůležitější - nesoustředit se na minulost, ale na budoucnost. Není to o tom, co se stalo minule, je to všechno o tom, co vás čeká," dodal Roglič.

O jeho sesazení z trůnu se bude pokoušet silná skupina pronásledovatelů. V jejím čele budou mladý Belgičan Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl), domácí vítěz z roku 2009 Alejandro Valverde (Movistar) či Jai Hindley (Bora-hansgrohe), vítěz letošního Gira, kde slavil titul šampiona jako první Australan v historii.

"Půjdeme do toho stejně jako na Giru. Máme tady tři jezdce, kteří jsou dost dobří na to, aby usilovali o celkové prvenství. A žádný z nich nemá přehnaně velké ego. Silnice rozhodne. Když ztratím v prvním týdnu já, udělám všechno pro to, aby uspěli oni. Tenhle přístup bude vždy fungovat, a to oběma směry. Samozřejmě by bylo krásné a mimořádné vyhrát dvě Grand Tours během jediné sezony, ale budou to hodně dlouhé tři týdny. Uvidíme, co přinesou," uvedl Hindley.

Program 77. ročníku cyklistického závodu Vuelta: Pátek 19. srpna - 1. etapa: Utrecht - Utrecht; týmová časovka, 23,3 km, Sobota 20. srpna - 2. etapa: Hertogenbosch - Utrecht, 175,1 km, Neděle 21. srpna - 3. etapa: Breda - Breda, 193,5 km, Pondělí 22. srpna - volný den, Úterý 23. srpna - 4. etapa: Vitoria-Gasteiz - Laguardia, 152,5 km, Středa 24. srpna - 5. etapa: Irun - Bilbao, 187,2 km, Čtvrtek 25. srpna - 6. etapa: Bilbao - Pico Jano (San Miguel de Aguayo), 181,2 km, Pátek 26. srpna - 7. etapa: Camargo - Cistierna, 190 km, Sobota 27. srpna - 8. etapa: La Pola Llaviana - Colláu Fancuaya, 153,4 km, Neděle 28. srpna - 9. etapa: Villaviciosa - Les Praeres, 171,4 km, Pondělí 29. srpna - volný den, Úterý 30. srpna - 10. etapa: Elche - Alicante; časovka jednotlivců, 30,9 km, Středa 31. srpna - 11. etapa: Alhama de Murcia - Cabo de Gata, 191,2 km, Čtvrtek 1. září - 12. etapa: Salobreña - Peñas Blancas, 192,7 km, Pátek 2. září - 13. etapa: Ronda - Montilla, 168,4 km, Sobota 3. září - 14. etapa: Montoro - Sierra de La Pandera, 160,3 km, Neděle 4. září - 15. etapa: Martos - Sierra Nevada, 153 km, Pondělí 5. září - volný den, Úterý 6. září - 16. etapa: Sanlúcar de Barrameda - Tomares, 189,4 km, Středa 7. září - 17. etapa: Aracena - Monasterio de Tentudía, 162,3 km, Čtvrtek 8. září - 18. etapa: Trujillo - Alto de Piornal, 192 km. Pátek 9. září - 19. etapa: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina, 138,3 km, Sobota 10. září - 20. etapa: Moralzarzal - Puerto de Navacerrada, 181 km, Neděle 11. září - 21. etapa: Las Rozas - Madrid, 96,7 km. Celkem: 3283,8 km.