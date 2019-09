Vůdkyně Hongkongu prý oznámí stažení návrhu extradičního zákona

Hongkong - Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes údajně oznámí oficiální stažení návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Podle agentury Reuters to uvedla místní média. Zmíněný návrh zákona vyvolal v Hongkongu několikaměsíční demonstrace, které stále pokračují. Při posledním z protestů v noci na dnešek policie použila proti demonstrantům pepřový sprej a tři lidé museli být převezeni do nemocnice.

Protesty proti návrhu extradičního zákona začaly v Hongkongu v červnu a v některé dny při nich vyšly do ulic statisíce lidí. Kritici zákona se obávají, že norma by narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Správkyně Hongkongu Lamová po protestech pozastavila schvalování kontroverzního návrhu zákona, demonstranti ale pokračují ve svých akcích a požadují jeho úplné stažení. To by měla Lamová podle hongkongského tisku oznámit po setkání s poslanci, které se uskuteční dnes v 16:00 místního času (10:00 SELČ).

V tuto chvíli ale není jasné, zda oficiální stažení návrhu zákona nepokoje ukončí, protože demonstrace postupně přerostly v požadavky na obecnější demokratické reformy v bývalé britské kolonii, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu.

Hongkong od přechodu pod čínskou správu funguje podle zásady "jedna země, dva systémy" a díky tomuto modelu má některé svobody, které jsou v kontinentální Číně nemyslitelné. Mnozí však tvrdí, že Peking postupně tyto svobody omezuje.

Při zatím poslední z protestních akcí v noci na dnešek hongkongská policie použila pepřový sprej k rozehnání demonstrantů, kteří se sešli před policejní stanicí ve čtvrti Mong Kok a ve stanici metra Prince Edwarda. Tři muži ve věku 21 až 42 let byli po střetech hospitalizováni. Dva zůstávají v nemocnici ve stabilizovaném stavu, třetí byl již propuštěn, napsala agentura Reuters.