Hanoj - Severokorejský vůdce Kim Čong-un dnes po téměř sedmdesátihodinové cestě vlakem a autem přijel do vietnamské metropole Hanoje, kde ve středu začne dvoudenní summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten přiletěl dnes odpoledne SEČ.

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové se Trump s Kimem ve středu večer místního času nejprve setkají mezi čtyřma očima, následovat bude pracovní večeře. Té se již zúčastní jejich poradci. Hlavní část oficiálních jednání je plánována na čtvrtek.

Do Vietnamu cestoval Kim po zemi. Tmavě zelená vlaková souprava se žlutým pruhem vyrazila z Pchjongjangu v sobotu a přes Čínu zamířila k vietnamským hranicím. Dnes ráno místního času (v noci na dnešek SEČ) přijel Kim do vietnamského pohraničního města Dong Dang, kde se mu dostalo uvítání na červeném koberci s dětmi mávajícími vlaječkami a s přehlídkou čestné stráže v bílých uniformách.

Nejvyšší představitel KLDR působil navzdory dlouhé cestě svěže. Oblečený tradičně ve své tmavé maoistické uniformě vystoupil z vlaku s širokým úsměvem. Následně přesedl do černé limuzíny Mercedes Benz, kterou pokračoval zbývajících asi 170 kilometrů do Hanoje. Na cestě Kima doprovází jeho sestra Kim Jo-čong a také generál Kim Jong-čchol, který působil v minulosti jako šéf vojenské rozvědky. Oba patří k nejvlivnějším severokorejským politikům a účastnili se i prvního, červnového summitu Kima s Trumpem v Singapuru.

Na červnové historické schůzce se Trump a Kim společně zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu. Ujednání ale neobsahuje konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby mnoho nepokročily.

V Hanoji je severokorejský vůdce ubytován v hotelu Melia, který se nachází v centru města. Tiskové agentury si všimly, že hotel si rovněž za své ústředí zvolili novináři Bílého domu, kteří odsud ale byli před Kimovým příjezdem urychleně vystěhováni. Kdo si hotel zarezervoval jako první, není známo.

První kroky Kim Čong-una po příjezdu do vietnamské metropole zamířily na severokorejskou ambasádu. Do Hanoje dorazil již také americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Krátce předtím Bílý dům zveřejnil harmonogram druhého summitu. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová novinářům na palubě prezidentského letounu Air Force One řekla, že Trump s Kimem se ve středu večer místního času nejprve setkají mezi čtyřma očima, následovat bude pracovní večeře. Té se již zúčastní jejich poradci. Hlavní část oficiálních jednání je plánována na čtvrtek.

Trasa Kimovy cesty vlakem přes Čínu byla utajovaná. Číňané ale na internetu o projíždějícím vlaku, o uzavírkách na trati a okolí či o zpožděních spojů sdíleli informace, což poskytlo jasnou představu o poloze a směru diktátorovy soupravy. AFP poznamenala, že čínští cenzoři na internetu měli plné ruce práce s mazáním výše zmíněných zpráv.

Řada uživatelů se navíc na internetu Kimovi posmívala, že podobně jako jeho otec a děd ke státnickým návštěvám používá obrněný a značně pomalý vlak místo letadla.