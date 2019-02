Hanoj - Vlak se severokorejským vůdcem Kim Čong-un dnes ráno místního času (v noci na dnešek SEČ) přijel do vietnamského pohraničního města Dong Dang. Kim následně vozem odjel do Hanoje, kde ve středu začne dvoudenní summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten je v Hanoji očekáván dnes večer místního času (dopoledne SEČ).

Obrněný vlak s Kimem vyjel z Pchjongjangu v sobotu a o několik hodin později přejel hranice s Čínou. Až do Hanoje souprava nepokračuje, ačkoli by to rozchod kolejí umožnil. Důvodem je podle médií špatný stav vietnamské trati, která by nemusela jízdu těžkého vlaku zvládnout. Zbývajících asi 170 kilometrů Kim jel autem. Podle informací Reuters je již v metropoli.

Na nádraží ve městě Dong Dang Kima přivítali nejen vietnamští činitelé, ale také severokorejští představitelé včetně jeho sestry Kim Jo-čong.

Do Hanoje mezitím dorazil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Krátce předtím Bílý dům zveřejnil harmonogram úvodního dne summitu. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová novinářům na palubě prezidentského letounu Air Force One řekla, že Trump s Kimem se ve středu večer místního času nejprve setkají mezi čtyřma očima, následovat bude pracovní večeře. Té se již zúčastní jejich poradci.

Trump a Kim se poprvé setkali na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu. Ujednání ale neobsahuje konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby mnoho nepokročily.

Trasa Kimovy cesty vlakem přes Čínu byla utajovaná. Číňané ale na internetu o projíždějícím vlaku, o uzavírkách na trati a okolí či o zpožděních spojů sdíleli informace, což poskytlo jasnou představu o poloze a směru diktátorovy soupravy. AFP poznamenala, že čínští cenzoři na internetu měli plné ruce práce s mazáním výše zmíněných zpráv.

Řada uživatelů se navíc na internetu Kimovi posmívala, že podobně jako jeho otec a děd ke státnickým návštěvám používá obrněný a značně pomalý vlak místo letadla.