Peking - Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Číny. Dnes to oznámila oficiální čínská státní agentura Nová Čína. O Kimově cestě speciálním vlakem do Pekingu již v pondělí informovala jihokorejská média.

Kim v uplynulém roce navštívil Čínu třikrát a pokaždé zde jednal s prezidentem Siem. Do Pekingu se nyní vůdce KLDR vydal v době, kdy se stále častěji hovoří o možném druhém summitu Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. To, že se vrcholná schůzka uskuteční brzy, naznačil sám Trump.

Peking je nejdůležitějším obchodním partnerem Severní Koreje a tlumí tlak, který na ni vyvíjí Washington. AP předpokládá, že tématem nynějšího jednání Kima a Sia bude vyjasnění pozice před druhým setkáním s Trumpem.

Trump a Kim se poprvé setkali na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu. Ujednání ale neobsahuje konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby mnoho nepokročily. Seznam svých jaderných kapacit a informaci o velikosti svého jaderného arzenálu, které Washington očekává, KLDR zatím svým partnerům neposkytla.