Vůdce KLDR Kim Čong-un dorazil do Ruska, chystá se schůzka s Putinem

Obrněný vlak severokorejského vůdce Kim Čong-un přijel do Ruska, kde se Kim sejde s prezidentem Vladimirem Putinem. 12. září 2023. ČTK/AP/neuveden

Moskva/Pchjongjang - Severokorejský vůdce Kim Čong-un poprvé po čtyřech letech opustil území svého státu a přijel svým obrněným vlakem do Ruska. Podle agentury AFP to dnes uvedli jihokorejští činitelé a následně i ruská agentura RIA. Kreml před očekávanou schůzkou Kima s prezidentem Vladimirem Putinem vzkázal do Spojených států, že jej nezajímají hrozby Washingtonu, aby Rusko nekupovalo severokorejské zbraně.

Severokorejská státní média v pondělí potvrdila, že Kim vyjel vlakem z Pchjongjangu a míří do Vladivostoku, kde by se měl sejít s Putinem. Termín schůzky zatím zůstává nejasný. Zatímco některé zdroje hovoří již o dnešku, mluvčí Kremlu uvedl, že k ní dojde v nejbližších dnech.

Podle dřívějších informací listu The New York Times bude Putin od Kima žádat dělostřelecké granáty a protitankové střely. Severokorejský vůdce bude zase usilovat o pokročilé technologie pro satelity a ponorky s jaderným pohonem, o potravinovou a energetickou pomoc a také podporu na mezinárodní scéně. Washington soudí, že potřeba kupovat zbraně od KLDR je důkazem selhání ruské invaze na Ukrajinu.

"Když naplňujeme vztahy s našimi sousedy včetně Severní Koreje, jsou pro nás důležité zájmy našich dvou zemí, ne varování z Washingtonu, řekl podle Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Narážel tím na výzvu USA, aby Moskva zbraně od Pchjongjangu nekupovala.

Pro Kima je to první zahraniční mise od začátku pandemie covidu-19, během níž KLDR zcela uzavřela své hranice. Schůzka by se měla odehrát ve Vladivostoku, kde je Putin přítomen ekonomickému fóru končícímu ve středu. Právě ve městě na samém východě Ruska se Kim s Putinem sešli i v roce 2019.

Podle serveru BBC News má Kimův vlak 20 neprůstřelných vagonů, je těžší než běžné železniční soupravy a jeho rychlost je okolo 50 kilometrů v hodině. Kvůli pomalému tempu odhadla britská stanice dobu jeho cesty z ruské hranice do Vladivostoku na pět hodin.