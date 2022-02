Vůdce doněckých separatistů Pušilin vyhlásil všeobecnou mobilizaci

Doněck (Ukrajina) - Vůdci neuznávané Doněcké i Luhanské lidové republiky, které na východě Ukrajiny vyhlásili proruští separatisté, vyhlásili dekretem "všeobecnou mobilizaci". Oznámení přichází v době, kdy pozorovatelé OBSE hovoří o dramatickém nárůstu počtu násilných incidentů na frontě mezi ukrajinskou armádou a Ruskem podporovanými separatisty.

"Vyzývám kolegy v záloze, aby se dostavili na vojenské odvodní oddělení. Dnes jsem podepsal dekret o všeobecné mobilizaci," oznámil vůdce samozvané republiky Denis Pušilin ve videoprohlášení. Nedlouho poté stejný krok podle agentury Reuters učinil i vůdce Luhanské lidové republiky Leonid Pasečnik. Proruští separatisté situaci v regionu označili za kritickou.

Napětí v regionu tak dále stoupá. Prezident Spojených států Joe Biden v pátek konstatoval, je přesvědčený, že se jeho ruský protějšek Vladimir Putin již rozhodl pro invazi na Ukrajinu. Moskva to odmítá a označuje za propagandu Západu.

Ukrajinská armáda dnes oznámila, že v sobotu ráno na východě Ukrajiny zaznamenala 12 případů porušení příměří ze strany proruských separatistů. Za předchozích 24 hodin takových incidentů napočítala 66. Separatisté zahájili palbu na více než dvě desítky osad. Použili přitom těžké dělostřelectvo, které bylo zakázáno minskými dohodami, uvedla armáda na své stránce na facebooku.

Z útoků se ale obviňují obě strany. Podle mluvčího milicí samozvané doněcké republiky Eduarda Basurina, kterého citovala agentura Interfax, ukrajinské síly vypálily za poslední den asi 600 dělostřeleckých a minometných granátů.

Palba přes linii rozdělující vládní síly a separatisty tento týden nabyla na intenzitě. Ukrajinská vláda to označila za provokaci a důrazně odmítla tvrzení Ruska, že by Kyjev mohl na východě Ukrajiny zahájit ofenzívu. Kvůli obavám z toho v pátek separatisté oznámili plán na evakuaci na 700.000 lidí do Ruska. Zatím jich Doněck podle Reuters opustilo kolem 7000.