VSZ:Krajští žalobci při posouzení oznámení Gazdíka v kauze Bečva nepochybili

Olomouc - Krajští žalobci při posuzování trestního oznámení, které v případu otravy řeky Bečvy podal loni tehdejší člen sněmovní vyšetřovací komise a současný ministr školství Petr Gazdík (STAN), nepochybili. ČTK to dnes řekl ředitel odboru trestního řízení Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci Radek Bartoš. Vrchním žalobcům nařídil přezkoumat postup olomouckého krajského státního zastupitelství (KSZ) nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. V kauze byla nedávno obžalována společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a její ředitel Oldřich Havelka. Vinu odmítá.

"Ze strany Nejvyššího státního zastupitelství nám bylo uloženo, abychom způsob vyřízení ze strany krajského státního zastupitelství přezkoumali. My jsme ho přezkoumali a shledali jsme ho jako správným, byly tam jen drobné nedostatky, spíše ve vyrozumění podatele...Krajské státní zastupitelství při posouzení povahy toho podání a jeho vyřízení nepochybilo," uvedl žalobce Radek Bartoš.

Trestní oznámení kvůli ekologické havárii na Bečvě podal Gazdík týden po loňských sněmovních volbách. Podle dřívějších informací webu Seznam Zprávy poukazoval mimo jiné na ztracené nebo chybně odebrané vzorky otrávené vody či nekoordinované postupy kontrolních úřadů. Gazdíkovo trestní oznámení směřovalo podle žalobce Radka Bartoše primárně na možnou trestní odpovědnost dalších osob, zejména z různých orgánů státní správy, které byly při zjištění ekologické havárie na místě jako první; týkalo se to například zástupců České inspekce životního prostředí či vodoprávního úřadu.

Ve svém podání vyjadřoval tehdejší člen vyšetřovací komise určitou nespokojenost i s trestním řízením, doplnil žalobce. "To byly částečně i věci, které buď KSZ už v rámci vykonaného dohledu řešilo, případně šlo o věci, které již vyřešil třeba okresní státní zástupce ve Vsetíně," doplnil Radek Bartoš s tím, že pokud tedy krajští žalobci podání ve vztahu i k těmto námitkám postoupili okresnímu státnímu zastupitelství, postupovali podle VSZ správně.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Žalobce na konci března podal v kauze obžalobu a to na společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy. Zástupci společnosti poukazují na to, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Podle expertizy, na kterou se odkazují, to znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla společnost Energoaqua. Dlouhodobě to tvrdí také někteří rybáři. Případem by se měl zabývat vsetínský okresní soud.