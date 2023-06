Vstupte do armády, nebo odejtěte do Běloruska, vyzval Putin wagnerovce

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin v projevu k národu vyzval členy žoldnéřské Wagnerovy skupiny, aby vstoupili do armády, nebo odešli do Běloruska. Informovala o tom agentura AFP. Prohlášení prezidenta se odehrálo nedlouho po víkendové vzpouře wagnerovců vedené Jevgenijem Prigožinem.

Putin ve svém projevu uvedl, že během víkendové vzpoury vydal rozkaz, aby se "zabránilo krveprolití". "Od samého začátku, na můj přímý pokyn, byly podniknuty kroky, abychom se vyhnuli velkému krveprolití," řekl prezident podle ruské agentury TASS. Dodal, že vzpoura "byla odsouzena k neúspěchu" a že z této revolty vzešla země "sjednocená".

"Organizátoři vzpoury to pochopili," řekl Putin bez toho, že by zmínil Prigožina. "Jakékoli vydíráni či způsob, jak vnést do Ruska zmatek, je odsouzeno k neúspěchu," dodal.

Jak prezident rovněž prohlásil, většina wagnerovců a jejich velitelů jsou vlastenci. Dodal, že dodrží svůj slib a umožní bojovníkům Wagnerovy skupiny přesídlit do Běloruska, pokud budou chtít. Mohou podle něj ovšem vstoupit také do pravidelné armády.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov následně informoval, že se Putin sešel s vedením ruských bezpečnostních složek, včetně ministra obrany Sergeje Šojgua. Mezi účastníky schůzky byl i generální prokurátor Igor Krasnov, šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov či velitel ruské národní gardy Viktor Zolotov.

"Shromáždil jsem vás, abych vám poděkoval za práci, kterou jste odvedli v posledních dnech, a abychom prodiskutovali situaci," řekl Putin v úvodu schůzky, které se naopak nezúčastnil náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin v pátek oznámil, že zahajuje tažení s cílem odstranit velení ruské armády. Akce byla namířená zejména proti Šojguovi a Gerasimovi. Wagnerovci pak v sobotu směřovali na Moskvu, vzpoura ale ještě tentýž den skončila na základě mlhavé dohody mezi Prigožinem a Kremlem, kterou zprostředkoval běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Právě Prigožin by se měl podle této dohody nacházet nyní v Bělorusku, jeho osud je ale nejasný. Dnes sice zveřejnil novou audionahrávku, místo svého pobytu ale neupřesnil.