Vstupné na státní památky se zvýší průměrně o 30 korun

Praha - V průměru o 30 korun, tedy asi o 15 procent zdraží vstupné na památky spravované státem. Důvodem jsou zvýšené výdaje Národního památkového ústavu (NPÚ), především za ceny energií a služby spojené se zabezpečením objektů. ČTK to řekla mluvčí NPÚ Jana Hartmanová. Návštěvníci zvýšení ceny poznají se začátkem hlavní sezony, na celoročně přístupných památkách se již vstupné zvýšilo.

Průměrnou cenu vstupenky NPÚ, který spravuje stovku státních památek, neuvádí. Cena se totiž na jednotlivých památkách výrazně liší. Na těch nejexponovanějších, jako jsou třeba Lednice, Hluboká nebo Český Krumlov, stojí základní vstupné podle aktuální informace na webu 240 korun, výběrový okruh na Karlštejně, který nabízí historicky nejcennější prostory hradu, stojí 550 korun. Hradní zříceniny jako Krakovec, Točník nebo Žebrák mají nově základní vstupné za 80 až 120 korun.

Se zvýšeným vstupným se milovníci památek setkají zejména od začátku hlavní sezony, tedy od dubna. NPÚ ale některé památky zpřístupňuje celoročně, k těm patří třeba zámky Sychrov, Zákupy, Slatiňany, Hluboká, Český Krumlov, Vimperk, Třeboň, Valeč, Valtice nebo hrady Karlštejn a Křivoklát. Aktuální otevírací dobu, případně nové ceny vstupného, by si návštěvníci měli ověřit na webu.

"Jsme nuceni přistoupit k mírnému zvýšení vstupného, a to z důvodu prudkého nárůstu mandatorních výdajů. V souvislosti se zvýšením cen za energie, ale i služby za zabezpečení objektů či služby spojené s návštěvnickým provozem, předpokládáme v tomto roce nárůst těchto výdajů minimálně o 150 milionů korun. Zvýšením vstupného tyto výdaje alespoň částečně pokryjeme," uvedla dnes mluvčí.

NPÚ snížil oproti loňskému roku o deset procent vstupné pro kategorii šest až 18 let. Loni platili 50 procent základního vstupného, letos to bude 40 procent. Děti do šesti let věku mají vstup stále zdarma a pro mládež od 18 do 24 let je od loňského roku vstupné sníženo na 80 procent základního vstupného, bez rozdílu, zda se jedná o studenty, či ne.

Dva roky po sobě se státní památky kvůli pandemii potýkaly s poklesem návštěvnosti i výnosů kvůli zkrácené sezoně. Loni je k 19. říjnu navštívilo 3,1 milionu lidí. V porovnání s rokem 2019, který ještě nebyl ovlivněn pandemií, jde o propad o dva miliony návštěvníků. Loňská návštěvnost v hlavní sezoně byla ještě nižší než předloni, kdy památky navštívilo 3,6 milionu návštěvníků.

Vlastní výnosy do konce loňského září činily necelých 400 milionů korun, tedy o 155 milionů korun méně než ke stejnému datu v roce 2019. Propad výnosů za celý rok 2020 činil přes 190 milionů korun, 160 milionů korun na pokrytí ztrát dostal NPÚ od ministerstva kultury, které ho zřizuje. Také loňské ztráty slíbil stát z velké části pokrýt.

NPÚ má rozpočet téměř z poloviny krytý výnosy a vydělat si musí skoro 600 milionů korun ročně.