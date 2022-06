Vstupenky na MFF Karlovy Vary se začnou prodávat ve čtvrtek, předprodej nebude

Karlovy Vary - Předprodej vstupenek na projekce letošního 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (MFF) začne až ve čtvrtek 30. června. V minulých ročnících festival nabídl asi deset procent lístků už s týdenním předstihem formou on-line rezervace. Pro letošní rok to ale z praktických důvodů nebude možné, sdělila ČTK Adéla Klingohrová z tiskového oddělení festivalu.

"Pro letošek připravujeme i novou aplikaci Vodafone KVIFF Guide 2022, ve které si budete moct s Festival Passem pohodlně rezervovat vstupenky odkudkoliv budete chtít. Aplikace bude ke stažení před začátkem KVIFF a o přesném datu jejího spuštění vás budeme informovat na našich sociálních sítích," uvedli pořadatelé festivalu na facebooku.

Vloni měla aplikace řadu problémů a filmoví fanoušci, kteří si přes ni chtěli objednat vstupenky, si na ni stěžovali. Festival proto letos slibuje vylepšení. "Co se ale aplikace týče, děláme maximum pro to, aby vše fungovalo tak, jak má. Naši vývojáři na ní pracují ze všech sil, vylepšují minulé nedostatky, aby mohla být nejpozději týden před začátkem festivalu v co nejlepší možné podobě spuštěna," uvedli pořadatelé. O spuštění aplikace bude festival informovat přes sociální sítě.

Letošní 56. ročník MFF začíná v pátek 1. července a potrvá do 9. července. Pokladny se už tradičně otevřou den před zahájením festivalu, kdy bude možné zakoupit vstupenky na první dva festivalové dny, tedy na pátek 1. a sobotu 2. července.

Návštěvníkům festivalu bude letos k dispozici 25 pokladen. Uvnitř hotelu Thermal se nachází 15 pokladen, v jeho bezprostřední blízkosti jich bude dalších šest, včetně "Last Minute“ pokladny. Další dvě pokladny jsou u Grandhotelu Pupp a dvě se otevřou ve stanovém městečku.

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii letos získá Geoffrey Rush, festival ocení i herce Benicia Del Tora. Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary pro osobnosti české kinematografie získá na 56. ročníku MFF herec, dramatik, scenárista a režisér Boleslav Polívka.