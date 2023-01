Vstup Ukrajiny do NATO podle průzkumu podporuje nejvíce Ukrajinců v dějinách

Kyjev - Podpora vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance znovu vzrostla a dosáhla nejvyšší úrovně v dějinách: v případném referendu by pro tento krok hlasovalo 86 procent Ukrajinců, napsal dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na výsledky průzkumu společnosti Rejting. Proti by hlasovaly tři procenta dotázaných a dalších osm procent by se hlasování nezúčastnilo. Průzkum se uskutečnil v polovině ledna.

Podpora pro vstup do EU je prakticky jednomyslná ve všech hlavních částech země a ve všech věkových a sociálních skupinách.

V předchozím průzkumu téže firmy, který se uskutečnil loni v říjnu, vstup do NATO podpořilo 83 procent dotázaných, což tehdy byl také nový rekord.

Podle průzkumu čtyři pětiny dotázaných Ukrajinců schvalovalo také myšlenku vojenského a politického spojenectví s Polskem a Litvou, proti takové alianci bylo šest procent dotázaných a devíti procentům účastníkům to bylo jedno.

Průzkum nezahrnoval ukrajinská území momentálně okupovaná ruskými vojsky.

Deník připomněl, že prezident Volodymyr Zelenskyj na konci září oznámil, že podepsal žádost o urychlené přijetí Ukrajiny do NATO.

Ukrajinský prezident se tak vyjádřil krátce poté, co ruský prezident Vladimir Putin ohlásil anexi čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů a s jejich proruskými vůdci podepsal smlouvy o připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci. Západ anexi odmítá. Ukrajinský prezident rovněž prohlásil, že Kyjev nebude jednat s Ruskem, dokud bude jeho prezidentem Putin. Budeme jednat s novou hlavou státu, uvedl Zelenskyj.

"Podepsáním žádosti o urychlený vstup do NATO činíme rozhodující krok," uvedl Zelenskyj. "De facto jsme svou cestu do NATO už prošli. De facto jsme již prokázali kompatibilitu s aliančními normami. Pro Ukrajinu jsou reálné - reálné na bojišti a ve všech aspektech naší interakce," napsal Zelenskyj na sociální síti telegram. "Ukrajina dnes podává žádost, aby tak učinila de iure," dodal Zelenskyj. Zopakoval rovněž slib, že sjednotí celé ukrajinské území včetně toho, které nyní okupuje Rusko.

NATO a členské státy aliance poskytují Ukrajině vojenskou pomoc, která hraje klíčovou roli při odrážení ruské agrese, trvající již 11 měsíců, nicméně se nezdá, že by přijetí Ukrajiny do aliance bylo na pořadu dne. "Náš názor je, že Ukrajině můžeme nejlépe pomoci praktickou podporou na místě. A že proces v Bruselu by měl být zahájen jindy," uvedl v září poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Vstup nové země do NATO vyžaduje jednomyslnou podporu celé aliance. O přijetí do NATO požádalo Finsko a Švédsko, ale rozšíření komplikují požadavky Turecka.