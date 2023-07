Vstup Švédska do NATO a Turecka do EU spolu nesouvisí, tvrdí Německo, EU i USA

Vilnius - Mezi vstupem Švédska do Severoatlantické aliance a obnovením jednání o členství Turecka v Evropské unii není souvislost. Řekl to německý kancléř Olaf Scholz, který tím reagoval na dnešní slova tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten prohlásil, že Ankara otevře Švédsku cestu do NATO, až unijní státy otevřou Ankaře dveře do EU, informuje agentura AFP. Podobně jako Scholz se vyjádřila i mluvčí Evropské komise (EK) či americké ministerstvo zahraničí.

"Není zapotřebí tato témata spojovat," řekl Scholz ohledně prohlášení tureckého prezidenta. Stockholm podle něj splňuje všechny podmínky pro vstup do Severoatlantické aliance. Kancléř doufá, že se Švédsko členem tohoto vojenského bloku skutečně brzy stane. Také podle mluvčí EK Dany Spinantové nelze oba procesy spojovat.

Podle amerického ministerstva zahraničí by turecké ambice stát se členem EU neměla představovat překážku pro švédský vstup do NATO. "Domníváme se, že se jedná o oddělené záležitosti," citovala agentura Reuters mluvčího americké diplomacie Matthewa Millera. Bílý dům sdělil, že Spojené státy vždy podporovaly záměr Turecka vstoupit do EU, ale že prioritou je nyní vstup Švédska do vojenské aliance.

Turecko a Maďarsko jsou posledními dvěma státy NATO, které švédskou žádost o vstup do NATO zatím neratifikovaly. Ankara to dosud zdůvodňovala tím, že Stockholm nepostupuje dostatečně rázně proti organizacím, které turecké úřady považují za teroristické, a rovněž proti jejích sympatizantům. Jde například o Stranu kurdských pracujících (PKK) či milice YPG. Až dnes Erdogan spojil vstup Švédska do NATO s rozhovory o členství své země v EU, které jsou už mnoho let na mrtvém bodě. Turecko čeká na vstup do EU 50 let, řekl Erdogan.

O vstupu Švédska do NATO dnes Erdogan jednal se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem a šéfem aliance Jensem Stoltenbergemve Vilniusu, kde se v úterý a ve středu uskuteční summit NATO. O záležitosti bude na okraj summitu v úterý zřejmě jednat s Erdoganem při bilaterální schůzce americký prezident Joe Biden. Turecko už dříve odmítlo domněnky, že na jeho postoj má vliv modernizace jeho stíhacích letounů F-16, kterou musí povolit Washington.

Ve Vilniusu jednali Stoltenberg, Erdogan a švédský premiér Kristersson

Šéf NATO Jens Stoltenberg, švédský premiér Ulf Kristersson a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan jednali dnes ve Vilniusu o vstupu severské země do Severoatlantické aliance, píše agentura Reuters. Erdogan dnes mimo jiné prohlásil, že Turecko švédskou žádost o přijetí do NATO ratifikuje, pokud se obnoví rozhovory o členství jeho země v Evropské unii. Ve Vilniusu se v úterý a středu koná summit NATO.

Dosud Erdogan a další turečtí představitelé tvrdili, že švédskou žádost nenechali ratifikovat, protože Stockholm nepostupuje dostatečně rázně proti organizacím, které turecké úřady považují za teroristické, a rovněž proti jejich sympatizantům. Jde například o Stranu kurdských pracujících (PKK) či milice YPG. "Pojďte a otevřete Turecku cestu ke členství v Evropské unii. Až vy otevřete cestu Turecku, my otevřeme cestu Švédsku, jako jsme ji otevřeli Finsku," řekl dnes před jednáním ve Vilniusu turecký prezident.

Švédsko tvrdí, že splnilo požadavky Ankary, které obsahovalo memorandum podepsané na loňském summitu NATO v Madridu. Podle Stoltenberga by se Švédsko mělo stát součástí aliance. "Je stále možné, aby ve Vilniusu padlo pozitivní rozhodnutí ohledně Švédska," řekl Stoltenberg před dnešním jednáním.

Stoltenberg, Kristersson ani Erdogan po schůzce nevystoupili před novináři. Turecký prezident měl vzápětí na programu jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, uvedla agentura Anadolu.

Očekává se, že o švédské žádosti bude s Erdoganem na bilaterální schůzce jednat i americký prezident Joe Biden. Tato schůzka se podle agentury Anadolu uskuteční v úterý pozdě odpoledne.

Vstup Švédska do NATO blokuje vedle Turecka také Maďarsko. Severská země podala přihlášku do vojenského bloku společně s Finskem, jehož žádost Turecko původně rovněž blokovalo. V březnu však Erdogan ohlásil, že Helsinky splnily turecké požadavky týkající se boje proti terorismu, turecký parlament pak jako poslední v rámci aliance finskou žádost ratifikoval a Finsko se letos v dubnu stalo 31. členem bloku. Finové i Švédové, kteří se předtím neúčastnili vojenských bloků, o vstup do NATO požádali po ruské invazi na Ukrajinu, kterou Moskva zahájila loni v únoru.