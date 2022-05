Vstup Finska a Švédska do NATO by byl vážnou chybou, řekl ruský diplomat

Moskva/Helsinky/Stockholm - Případný vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance by byl vážnou chybou, se kterou by se Rusko jen tak nesmířilo, řekl dnes podle agentury Interfax náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov. Švédsk Moskva/Helsinky/Stockholm - Případný vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance by byl vážnou chybou, se kterou by se Rusko jen tak nesmířilo, řekl dnes podle agentury Interfax náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov. Podobným způsobem se pak vyjádřil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Švédská vládní sociálně demokratická strana v neděli podpořila vstup země do NATO, již dříve se podobným způsobem vyjádřila i finská vláda. Obě severské země se k historickému kroku rozhodly po ruské invazi na Ukrajinu.á vládní sociálně demokratická strana v neděli podpořila vstup země do NATO, již dříve se podobným způsobem vyjádřila i finská vláda. Obě severské země se k historickému kroku rozhodly po ruské invazi na Ukrajinu.

"Neměli by si dělat iluze, že se s tím jednoduše smíříme," poznamenal Rjabkov. "Je to další vážná chyba s dalekosáhlými důsledky," dodal. Moskvě je podle Rjabkova jasné, že Stockholm a Helsinky svým rozhodnutím bezpečnost neposílí.

"Obecná úroveň vojenského napětí vzroste, předvídatelnost v této sféře se sníží. Je škoda, že zdravý rozum padá za oběť nějakému zdánlivému ujednání ohledně toho, co by se za této stále se vyvíjející situace mělo dělat," řekl.

"Jsme přesvědčeni, že vstup Finska a Švédska do NATO neposílí ani nezlepší bezpečnostní architekturu našeho kontinentu," řekl novinářům Peskov. Moskva podle něj považuje takový krok za znepokojivý a bude sledovat, "jaké důsledky to bude mít pro naši bezpečnost".

Finsko se Švédskem se k NATO nepřipojily ani v nejvypjatějších obdobích studené války, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu z konce února letošního roku nicméně začaly dávat najevo svůj úmysl vstoupit do aliance. Záměr se v obou zemích těší podpoře veřejnosti. Finsko například sdílí s Ruskem asi 1300 kilometrů dlouhou hranici.

Rusko zatím nenaznačilo, co konkrétního by po připojení Finska a Švédska do NATO udělalo, Moskva jen uvedla, že by se jednalo o "vojensko-technickou reakci". Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv před měsícem pohrozil, že by Rusko mohlo umístit jaderné a hypersonické zbraně do enklávy Kaliningrad, jež je sevřená mezi Polskem a Litvou.