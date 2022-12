Vstup do turnaje se nám povedl, ale musíme pokračovat, řekl kouč dvacítky Kalous

Halifax (Kanada)/Praha - Česká hokejová reprezentace do 20 let zvládla vstup do juniorského mistrovství světa, když ve třech zápasech získala sedm bodů a s přehledem si zajistila postup do čtvrtfinále. Asistent trenéra Jiří Kalous v on-line rozhovoru s novináři uvedl, že vedení týmu je zatím spokojené. Zároveň si však všichni uvědomují, že klíčová část turnaje reprezentanty teprve čeká. Věří, že v sobotu Česko porazí Německo a dobře se připraví na následný čtvrtfinálový duel.

"Vstup do turnaje se nám povedl a jsme s ním spokojení. Po dvou zápasech jsme měli plný počet bodů a třetí utkání jsme hráli proti Švédsku, které také patří k top týmům na turnaji, a povedlo se nám bodovat. Odehráli jsme utkání velmi dobře, ale bohužel jsme ho v prodloužení ztratili," řekl Kalous.

Kalous je rád, že Češi postupem do čtvrtfinále splnili první cíl, s kterým na turnaj odcestovali. "Teď se budeme soustředit na poslední zápas ve skupině s Německem. Chceme pokračovat ve hře, kterou jsme se zatím prezentovali, a vyhrát. Musíme samozřejmě dál pracovat na odstraňování chyb, které se objevují. Chceme na tom zapracovat a posunout se dál v naší hře," řekl jeden ze spolupracovníků Radima Rulíka.

Německo zatím na turnaji prohrálo se Švédskem 0:1 a utrpělo debakl 2:11 s domácí Kanadou. Před soubojem s Českem čeká Němce ještě duel s Rakouskem, které na šampionátu ještě neskórovalo.

"Německo je nepříjemný soupeř, sledovali jsme tady jejich zápasy a proti Švédsku hráli skvěle. Hrají hodně organizovaně, nebojí se fyzického kontaktu. My se ale chceme soustředit na naši hru. Pokud hrajeme dobře systémově a dobře organizovaně do obrany, dostáváme se do šancí. Věřím, že budeme pokračovat v nastaveném trendu a utkání zvládneme," řekl Kalous.

Český tým se po úvodní nečekané výhře nad Kanadou a s ohledem na zisk bodu proti Švédsku udržel ve hře o první místo ve skupině. Pokud Kanada na závěr první části porazí Švédy a Česko získá tři body, skončí první. "Byla by to určitá výhoda, kdybychom postupovali z prvního místa. Hlavně z toho pohledu, že bychom se nemuseli stěhovat do Monctonu a zůstali bychom v Halifaxu. Navíc tady známe zimák, mantinely a prostředí," uvedl Kalous.

Mužstvo vedené kapitánem Stanislavem Svozilem se zatím v Kanadě prezentuje sympatickou hrou, za kterou ho chválí fanoušci i odborníci. "Podporu od fanoušků na dálku vnímáme a jsme za ni rádi. Budeme se snažit pokračovat ve hře tak, aby pozitivní ohlasy pokračovaly i dál v turnaji. Chceme hrát tak, aby byli všichni spokojeni. Když necháme na ledě vše, fanoušek to ocení," dodal Kalous.