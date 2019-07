Vstup do Rallye Bohemia zvládl nejlépe favorizovaný Kopecký

Mladá Boleslav - Favorizovaný Jan Kopecký vstoupil nejlépe do Rallye Bohemia, pátého závodu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Tovární jezdec Škody vyhrál první i druhou rychlostní zkoušku, kterými dnes rallye odstartovala na okruhu v Sosnové na Českolipsku.

Podle očekávání jsou ale odstupy v čele minimální. Druhý Jan Černý na Kopeckého ztrácí jen devět desetin sekundy, třetí je Simon Wagner z Rakouska. Do desetisekundového odstupu se vešlo patnáct posádek.

"V dnešních závodech může rozhodnout vteřina nebo pár desetin, takže se nedá čekat, že by v Sosnové někdo jel na efekt pro diváky. Byla by škoda to tady ztratit," řekl Kopecký před startem speciální erzety v uzavřeném areálu.

Šestačtyřicátý ročník rallye pokračuje v sobotu dalšími jedenácti měřenými úseky.

Výsledky Rallye Bohemia - po 2 RZ:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) 2:29,0, 2. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -0,9, 3. Wagner, Stein (Rak./Škoda Fabia R5) -1,8, 4. K. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 Evo) -1,8, 5. J. Dohnal, Venclík (Ford Focus WRC) -2,4, 6. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -3,8, 7. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -3,9, 8. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -4,2.