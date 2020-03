Vstup do předkola vyšel lépe hokejistům Olomouce a Hradce Králové

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Olomouc - PSG Berani Zlín, 9. března 2020 v Olomouci. Zleva Pavel Sedláček ze Zlína a brankář Zlína Libor Kašík.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Olomouc - PSG Berani Zlín, 9. března 2020 v Olomouci. Zleva Pavel Sedláček ze Zlína a brankář Zlína Libor Kašík. ČTK/Svoboda Jaroslav

Praha - Hokejistům lépe postavených týmů po základní části vyšel vstup do předkola play off. Olomouc porazila Zlín 5:1, Hradec Králové zdolal Karlovy Vary 3:1. V úterý jsou na programu opět v Olomouci a v Hradci Králové druhé duely sérií, které se hrají na tři vítězství.

Hanákům se v souboji se Zlínem povedl vstup do zápasu, když v čase 8:19 vedli už 2:0. Berani sice záhy odpověděli, ale to bylo z jejich strany všechno. Vítězný gól dal Rostislav Olesz.

"Nám se podařil vstup do utkání, vedli jsme 2:0. Trošku nás rozhodil gól Zlína. Důležité bylo, že jsme dali branku na 3:1 a ubránili hostující přesilovky. Je důležité, že máme první bod. Je fajn, že jsme vstřelili pět branek, ale máme zatím jen jeden bod. Nehráli jsme špatně, ale do zítřejšího zápasu se musíme znovu - a ještě možná o něco lépe - připravit," řekl olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Mountfield vedl díky brankám Jordanna Perreta, Radka Pilaře a Aleše Jergla ve 26. minutě už 3:0. Za Energii jen snížil na začátku závěrečného dějství Tomáš Rachůnek.

"Zápas se mi hodnotí špatně. Ač si myslím, že jsme nepředvedli špatný výkon, tak všechny momenty v zápase šly pro domácí. Ať už to byla naše šance na 1:0, kdy Černoch bohužel gól nedal. Potom vyrovnání na 1:1, které nám nebylo uznané. Za stavu 0:2 jsme dali břevno a za deset vteřin jsme dostali rozhodující gól na 0:3. To v play off bohužel rozhoduje," mrzelo kouče poražených Martina Pešouta.

Statistika předkola play off extraligy - 1. zápasy:

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Skladaný (Kolouch, Škůrek), 9. Olesz (J. Knotek, Ostřížek), 35. Burian (P. Musil, Nahodil), 55. J. Knotek (P. Musil, Škůrek), 58. Nahodil (Klimek, Dujsík) - 9. Žižka. Rozhodčí: Pešina, Lacina - Frodl, Lučan. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 4285. Stav série: 1:0.

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Perret (Jergl, Kevin Klíma), 14. R. Pilař (Eklund), 26. Jergl (Perret) - 43. T. Rachůnek (Flek). Rozhodčí: Hodek, Micka - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 3668. Stav série: 1:0.

Další program:

Úterý 10. března - 2. zápasy:

17:00 HC Olomouc - PSG Berani Zlín (O2 TV Sport),

19:00 Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary (ČT Sport).