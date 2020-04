Vstup do Klubu ligových kanonýrů Škoda neřeší, pauza ho ubíjí

Rize (Turecko)/Praha - Nejistota kolem návratu na hřiště po přerušení turecké fotbalové ligy kvůli šíření nového typu koronaviru útočníka Rizesporu Milana Škodu ubíjí. Individuální tréninky jsou podle něj o ničem. Věří ale, že vynucená pauza jeho týmu pomůže odrazit se od sestupových příček. Škoda má navíc na dosah prestižní metu - pouze dvě branky mu schází ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. To ale neřeší.

"Ve chvíli přerušení ligy jsem nepřemýšlel nad tím, jestli je to dobře nebo špatně, že mi zbývají dvě branky do vstupu Klubu ligových kanonýrů. Nemyslel jsem na to a nezabýval jsem se tím. Až začneme, buď dám ty góly brzo anebo si na ně počkám. Uvidíme. V tuhle chvíli se tím nezabývám a neřeším to. Ale samozřejmě až se mi to povede, budu šťastný," řekl Škoda v rozhovoru s ČTK.

V součtu s působením v Bohemians 1905 a Slavii vstřelil 94 ligových gólů. Po lednovém přestupu z Edenu do Rizesporu přidal další čtyři trefy v devíti zápasech.

Hlavní jsou ale pro něj výsledky mužstva. Rizespor v lize nevyhrál osmkrát po sobě a klesl na první sestupovou pozici. "Je pravda, že jsme měli opravdu špatnou sérii bez vítězství. Z tohoto pohledu to (nucená pauza) pro nás bylo vysvobození, protože to nevypadalo, že se z toho jen tak dostaneme. Myslím si, že tohle nám může jedině pomoci, až se pak začne. Věřím, že to bude lepší a že se hlavně zachráníme," uvedl čtyřiatřicetiletý Škoda.

Stejně jako obránce Filip Novák z Trabzonsporu si oddychl, že se soutěž přerušila. "Byl jsem moc rád, že se rozhodli to ukončit, protože jsme byli jednou z posledních zemí, kde ligu ukončovali. Sledoval jsem situaci jak u nás, tak v Evropě a věděl jsem, že se to rozjede i tady. Hlavně jsme poslední dva zápasy hráli bez diváků, to byla první velice špatná zkušenost," prohlásil rodák z Prahy.

"Nejvíc mi vadilo, že jsme cestovali. Byli jsme v Ankaře, v Izmiru, létali jsme normálními linkami, byli jsme na letištích. Riziko nakažení bylo při tomhle cestování asi největší," konstatoval Škoda.

Přístup Turků k šíření koronaviru se podle něj změnil. "Ze začátku to nebrali vůbec vážně, neřešili to, ale teď samozřejmě každým dnem přibývaly další a další restrikce. Teď už je to v takové fázi, že vycházení nedoporučují. Naopak když někoho vidí, že se jen tak prochází, tak mu řeknou, ať jde domů. Takže je to spíš jenom o nákupu. Nově jsou uzavřená města, nesmí se mezi nimi cestovat. Teď už jsou omezení hodně velká," řekl Škoda. V Turecku je přes 27 tisíc nakažených a 574 lidí nemoci podlehlo.

Připravovat se musí individuálně. "Naposledy jsme se viděli 19. března. Od té doby nám každý týden posílají nový individuální plán, nějaké tréninky máme pomocí videokonference a připravujeme se doma. Vždycky něco uděláme. Nevíme, kdy budou zápasy nebo kdy se začne hrát. Trénovat individuálně v bytě nebo jinde je o ničem," prohlásil dvojnásobný ligový mistr se Slavií.

V pátek vedení Turecké fotbalové federace uvedlo, že se liga obnoví nejdříve počátkem června. "Snad to vyjde. Když ne, tak to třeba zkusí posunout o týden o dva, ale dál už to není moc kam posouvat. Pak nevím, jak by se situace řešila," konstatoval Škoda.

Volno tráví s rodinou. "Máme dva kluky, takže ti nám dají dost zabrat. Na nějaké koníčky za prvé není čas, zadruhé není možnost, jak je tady zrealizovat. Spíš jsme povětšinou doma a když je dobré počasí, snažíme se jít někam ven, kde nejsou lidi a kde nás nikdo neuvidí. To je asi tak všechno, co se dá dělat," uvedl někdejší kapitán Slavie.

Rodina mu pomáhá i psychicky. "V téhle dost těžké situaci je pro mě důležité, že jsem tady s rodinou. V tomhle je to skvělé, ale ta situace kolem fotbalu mi samozřejmě strašně vadí. Ta nejistota, kdy začneme, jak to bude, jak se to všechno vyvrbí. Čekání na to je fakt nudné. Samozřejmě by v této situaci, co je ve světě, bylo pro nás nejlepší, kdybychom byli doma v Praze. Ale situace je taková a nic s tím neuděláme," prohlásil.