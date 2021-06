Vstup do Bulharska budou mít Češi bez omezení nejspíše už po první vakcíně

Sofia - Bulharsko se s velkou pravděpodobností přiřadí k zemím, do nichž budou moci Češi bez omezení přijet už 22 dnů po první dávce vakcíny proti nemoci covid-19. Po dnešním jednání s bulharskými představiteli v Sofii to uvedl šéf české diplomacie Jakub Kulhánek. Ministři vedli rozhovory také o integraci západního Balkánu do Evropské unie či o kauze Vrbětice.

"Děláme vše pro to, aby čeští občané mohli do Bulharska cestovat tak, jak byli zvyklí,“ řekl Kulhánek po jednáních s bulharským ministrem zahraničí Svetlanem Stoevem a ministryní cestovního ruchu Stelou Baltovovou.

O věci bude v nejbližších dnech jednat bulharská expertní komise. "Rozhodnutí nechci předjímat, ale bulharský náměstek ministerstva zdravotnictví mi velmi výrazně naznačil, že odpověď na naši žádost bude pozitivní," dodal Kulhánek. Podle Stoeva by mělo rozhodnutí padnout začátkem příštího týdne. I on vyjádřil přesvědčení, že výsledek bude kladný.

Pokud Bulharsko opatření schválí, vyhnou se Češi testu i karanténě také po návratu do vlasti z Bulharska.

Bulharsko by tak se přiřadilo ke Slovensku, Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku a Maďarsku, kam mohou Češi od 1. června vycestovat již s první dávkou vakcíny. Před necelými dvěma týdny Kulhánek oznámil, že stejné ulehčení poskytne českým turistům také Chorvatsko.

Při vstupu nyní vyžadují bulharské úřady negativní PCR test ne starší než 72 hodin, v případě antigenního testu je to 48 hodin. Vyhnout se povinnému testu nebo karanténě dosud mohli pouze ti, jimž uplynula dvoutýdenní lhůta od druhé dávky vakcíny, nebo osoby, které v posledních šesti měsících covid-19 prodělaly. Děti do pěti let nemusejí již nyní předkládat žádné potvrzení.

Česko se chystá vpouštět cestující z Bulharska s jednou dávkou covidové vakcíny od pondělí 21. června. V roce před pandemií zavítalo do Bulharska na 189.000 Čechů, loni se podle Baltovové jejich počet snížil vlivem koronavirových restrikcí na čtvrtinu.

V červenci a srpnu bude českým občanům jako v minulých letech k dispozici konzulární jednatelství v přímořském městě Burgasu. V letoviscích Kitenu v Primorsku budou navíc fungovat společné bulharsko-české policejní hlídky.

Denní bilance nově nakažených v Bulharsku od dubnového vrcholu covidové pandemie setrvale klesají. Ministerstvo zdravotnictví dnes ohlásilo 100 nových případů koronavirové infekce a 15 úmrtí spojených s covidem-19. V Bulharsku je podle agentury Reuters zároveň nejméně očkovaných proti covidu-19 v zemích Evropské unie. Alespoň jednu dávku vakcíny tu obdrželo 1,55 milionu osob ze zhruba sedmimilionové populace.

Šéfové diplomacií dnes jednali také o kauzách kolem explozí v muničních skladech v ČR a Bulharsku, které Praha i Sofia shodně přičítají ruským tajným službám. Obě země v minulých týdnech a měsících vypověděly ruské diplomaty.

"Poděkoval jsem bulharské straně za vyjádření solidarity v souvislosti s kauzou Vrbětice. Potvrdili jsme si, že naše bezpečnostní složky budou dále spolupracovat při dalším vyšetřování této kauzy," řekl Kulhánek. Podle něj obě vlády tyto incidenty chápou také jako impuls k diskuzi o tom, kam by měla směřovat unijní politika vůči Moskvě.

Ministři se při jednání dotkli také rozšiřování EU o země západního Balkánu, které Česko i Bulharsko označují za zahraničněpolitickou prioritu. Kulhánek uvedl, že by si přál uspořádat mezivládní konferenci o integraci Albánie a Severní Makedonie, která by pomohla odblokovat přístupové rozhovory obou zemí.

Zahájení jednání se Skopjí přitom blokuje právě Bulharsko kvůli sporům o historii a kulturu. Stoev zopakoval dřívější postoj Bulharska, že současná úřednická vláda na vetu nebude nic měnit. Se Skopjí nicméně podle něj probíhají intenzivní jednání, která mají přispět k vyřešení sporných bodů ve vzájemných vztazích.