Praha - Zhruba deset lidí dnes ráno blokovalo vstup do sídla elektrárenské společnosti ČEZ v pražské Michli. Žádají uzavření hnědouhelné elektrárny Počerady. Podle protestujících chce ČEZ elektrárnu prodat Severní energetické, což by prodloužilo její provoz o řadu let. Protestující z hnutí Limity jsme my to uvedli v tiskové zprávě. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž ČTK řekl, že protestující dnes s nikým z vedení nemluvili.

Vstup do sídla ČEZ ochránci a ochránkyně klimatu blokovali pomocí rozměrné makety planety Země a transparentem s nápisem: "Zachraňte mě, zastavte uhlí. #StopPočerady”. Elektrárna Počerady, ležící na Mostecku, je podle nich nejšpinavější elektrárnou v České republice vzhledem k emisím oxidu uhličitého i toxických látek. Na to poukázala před měsícem i ekologická organizace Greenpeace v ČR.

Podle Kříže stojí u vstupu do budovy osm aktivistů s transparenty, nikomu nebrání ve vstupu do budovy a s nikým z vedení nemluvili ani nevznesli žádný požadavek. "Je to projevení názoru. Samozřejmě to reflektujeme, také naše snaha je omezovat veškeré emise CO2, ale samozřejmě se lišíme v tom čase," řekl ČTK k protestu Kříž.

Protestující upozorňují na dopady změn klimatu, které se aktuálně projevuje i trvajícím "drastickým suchem". "Pokud chceme dopady změn klimatu zmírnit, musíme začít elektrárny, jako jsou Počerady, zavírat a zahájit co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí," uvedli. Připomněli také, že loňská zpráva vědců z Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN uvedla, že emise je nutné snížit do roku 2030 bezmála o polovinu, aby se oteplování zastavilo pod relativně bezpečnou hranicí 1,5 stupně Celsia. Se spalováním uhlí by proto státy měly skončit během deseti let.

Greenpeace na základě dat ze systému obchodování s emisními povolenkami, které zveřejnila Evropská komise, označila elektrárnu Počerady za největšího znečišťovatele v Česku. Elektrárna loni vypustila do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého, přes 5,5 milionu tun. Na druhém místě skončila další elektrárna společnosti ČEZ Tušimice II s více než 4,4 milionu tun CO2, třetím největším znečišťovatelem byla elektrárna Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

V říjnu loňského roku generální ředitel holdingu Sev.en Energy Luboš Pavlas potvrdil, že holding má stále zájem o koupi elektrárny Počerady. Tykačova společnost Vršanská uhelná jednala s ČEZ o její koupi předloni, dozorčí rada ČEZ ale transakci neschválila. Vršanská uhelná dříve uvedla, že nabídla za Počerady deset miliard korun. Pavlas řekl, že aktuální nabídka by byla nižší.