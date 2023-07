Vstup do Bohemia rallye zvládl nejlepe Stříteský, Pech je druhý

Sosnová (Českolipsko) - Úvodní diváckou rychlostní zkoušku Bohemia rallye Mladá Boleslav zvládl nejlépe Dominik Stříteský. Na autodromu v Sosnové na Českolipsku porazil o 1,7 sekundy druhého Václava Pecha. O dalších 1,1 sekundy zpět skončil Jan Kopecký, který si v pátém závodě mistrovství České republiky může s předstihem zajistit jubilejní desátý titul.

"Sosnová už oproti minulosti nemá se závoděním tolik společného. Už je to okruhovo-motokárové závodění a cítím, že například Dominik Stříteský je tam opravdu hodně dobrý, protože má za sebou motokárovou minulost. A ví, jak tam trať využít," řekl Pech ČTK už před startem erzety. Třiadvacetiletý jezdec jeho slova v podvečer potvrdil. "Z mého pohledu to nebylo nic moc. Párkrát mi to uklouzlo a čas nebude nic moc. Na první vložku ale dobré," řekl Pech po absolvování 5,52 km dlouhého úseku.

O vítězství by v 50. ročníku Bohemia rallye měli bojovat hlavně Pech s Kopeckým, který mladoboleslavskou soutěž již desetkrát vyhrál. "Snažil jsem se jet hodně čistě, ale zajel jsem pomalejší čas než vloni, takže uvidíme. Je to ale pořád jen Sosnová, pravé rychlostní zkoušky nás čekají v sobotu," uvedl Kopecký, který letos třikrát s Pechem prohrál a triumf si připsal na Rallye Český Krumlov.

Ozdobou populární soutěže je start Jana Skály s extovárním citroënem C3 WRC a Jana Dohnala s vozem Ford Fiesta WRC. Oba se do rallye zapojí jen do soboty a bojují o takzvaný Pohár pořadatele. Stejně jako Pech nebudou bodovat v MČR. Skála s Dohnalem k rallye přistoupili exhibičně, na severu Čech se snažili bavit diváky jízdou ve smyku a předváděli i "hodiny".

Bohemia rallye pokračuje pěti rychlostními zkouškami v sobotu, vítězná posádka by měla být známá v neděli po 14. hodině.

Výsledky Bohemia rallye Mladá Boleslav - po 1. rychlostní zkoušce:. 1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 3:35,2, 2. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -1,7, 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) -2,8, 4. Březík, Krajča -4,8, 5. Jirásek, Machů (všichni Škoda Fabia R5) -6,4, 6. Černý, Černohorský (Hyundai i20 N Rally2) -6,7.

Rally omezí provoz v Libereckém kraji a na Mladoboleslavsku

Provoz v části Libereckého kraje a na Mladoboleslavsku omezí o tomto víkendu 50. ročník známého automobilového závodu Bohemia rally. Pořadatelé o tom informují na svém webu. Akce bude stejně jako v předchozích letech kvůli tomu pod zvýšeným dohledem policie.

"Při rychlostních zkouškách budou muset motoristé počítat s uzavírkami silnic a případně i s dočasným omezením provozu na přístupových komunikacích. Veškeré uzavírky budou řádně označené dopravním značením a kromě pořadatelů v jejich blízkosti budou situaci monitorovat také policisté," uvedl mluvčí policie pro Liberecký kraj Vojtěch Robovský.

Testovací rychlostní zkouška, takzvaný shakedown, bude v pátek mezi Loukovem a Kruhy nedaleko Mnichova Hradiště. Oficiálně závod startuje v pátek navečer na náměstí v České Lípě, na který naváže první rychlostní zkouška na nedalekém autodromu v Sosnové. Sobotní etapa začne na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi a po městském okruhu se posádky přesunou do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky je tam čekají v Českém ráji na trase ze Sedmihorek do Mírové pod Kozákovem a z Malé Skály přes Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou do Radimovic.

Nedělní etapa bude kompletně na Mladoboleslavsku. Rychlostní zkoušky budou v Mladé Boleslavi, mezi obcemi Vinec a Krásná Ves a také u Kosmonos, konkrétně mezi Hrdlořezy a Dolánkami přes Zvířetice.