Vstup do Bohemia rallye zvládl nejlépe Stříteský, Kopecký je třetí

Česká Lípa - Vstup do Bohemia rallye Mladá Boleslav zvládl nejlépe Dominik Stříteský, který ovládl úvodní diváckou rychlostní zkoušku na okruhu v Sosnové na Českolipsku. Po téměř šestikilometrovém měřeném úseku má v čele náskok sedmi desetin sekundy na Petra Semeráda, třetí je s odstupem dalších dvou desetin hlavní favorit Jan Kopecký, útočící na jubilejní desáté vítězství v soutěži.

"Začít výhrou je super, ale je to Sosnová. Pravé vložky přijdou až v sobotu. Nicméně jsme spokojeni, začátek nám vyšel výborně a snad to tak bude pokračovat," řekl Stříteský po úvodu pátého závodu mistrovství České republiky. "Důležité bylo udržet chladnou hlavu. Sice to není jako ve městě, kde je hromada patníků, ale i tak se tady dá hodně ztratit. Udělat defekt nebo něco podobného," podotkl třetí muž průběžného pořadí seriálu.

Vedle Kopeckého patří mezi hlavní favority i Václav Pech, jenž dnes zajel sedmý čas s odstupem 2,1 sekundy za Stříteským. "V Sosnové je nový asfalt, malinko to klouzalo, takže jsem jel malinko opatrněji. Hlavní ale je, že to odstartovalo," pousmál se Pech.

V pořadí 49. ročník rallye bude v sobotu pokračovat sedmi rychlostními zkouškami, pojede se i městský test v Mladé Boleslavi. "V sobotní etapě nejsou žádné velké změny, čekají nás nádherné rychlostní zkoušky v okolí Malé Skály, Železného Brodu a Turnova," řekl Kopecký.

Bohemia rallye Mladá Boleslav

závod mistrovství ČR v automobilových soutěžích - po 1 RZ:

1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 3:36,8, 2. P. Semerád, Persein -0,7, 3. Kopecký, Hloušek -0,9,4, 4. Wagner, Winter (Rak.) -1,2, 5. Mareš, Bucha (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -1,8, 6. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) -2,0.