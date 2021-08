Vstup do Barum rallye zvládl nejlépe Kopecký, Pech je třetí

Zlín - Páteční večerní vstup do Barum rallye ve Zlíně zvládl nejlépe Jan Kopecký, který ovládl tradiční soutěž zařazenou do evropského i českého šampionátu již osmkrát v kariéře. V úvodní městské rychlostní zkoušce porazil o dvě desetiny sekundy Andrease Mikkelsena z Norska, třetí čas zajel Václav Pech, který ale startuje s vozem kategorie WRC mimo oficiální klasifikaci a jeho výsledky se započítávají jen do domácího mistrovství.

Pech, úřadující český šampion, startuje ve Zlíně až se startovním číslem 87 a v sobotu na trať vyrazí s odstupem 93 minut za čelem závodu. Pro organizátory rallye je totiž prioritou ME, ve kterém vozy WRC nemohou startovat.

"Město bylo plné fanoušků, což bylo opravdu pěkné. Hlavní ale bylo neudělat chybu a neztratit moc času," řekl Kopecký. "Snažil jsem se hlavně vyhrnout možným problémům," doplnil jej Mikkelsen.

Do první desítky se v úvodní erzetě vedle Kopeckého a Pecha z domácích jezdců prosadili ještě šestý Erik Cais, osmý Tomáš Kostka a desátý Adam Březík.

Barum Czech rallye Zlín, závod mistrovství Evropy a ČR - po 1. RZ: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 6:33,4, 2. Mikkelsen, Andersson (Nor., Švéd./Škoda Fabia Rally2 Evo) -0,2, 3. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -1,7, 4. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 Evo) -3,4, 5. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -3,7, 6. Cais, Žáková (Ford Fiesta R5) -6,0, 7. Herczig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 Evo) -7,9, 8. T. Kostka, Kučera (Škoda Fabia Rally2 Evo) -9,3.