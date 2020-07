Vstup Čechů reguluje kvůli covidu-19 nově také Lotyšsko a Estonsko

Praha - Po Slovinsku a Lotyšsku bude kvůli přibývání případů koronaviru regulovat vstup Čechů na své území také Estonsko. V příštím týdnu budou muset po příjezdu do této země nastoupit do dvoutýdenní karantény. Vyplývá to z informací na twitteru českého ministerstva zahraničí.

"Podle pravidelného přezkumu nesplňuje Česko kritéria pro zemi, jejíž občané mohou volně vstoupit na území Estonska," uvedlo ministerstvo a odkázalo na web estonského ministerstva zahraničí. Změna nastala podobně jako v Lotyšsku kvůli tomu, že souhrnný počet nemocných covidem-19 za posledních 14 dní v Česku překročil 15 lidí na 100.000 obyvatel. Tento limit Česko přesahuje od pondělka.

"V týdnu od 6. do 12. července proto musí Češi po příjezdu do Estonska povinně absolvovat dvoutýdenní karanténu," uvedlo české ministerstvo.

Lotyšské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí dnes Českou republiku zařadilo do takzvané žluté skupiny zemí, ve kterých souhrnný počet nemocných covidem-19 za posledních 14 dní překročil 15 lidí na 100.000 obyvatel. Tento limit přesahuje od pondělka.

Ze seznamu bezpečných zemí podle výskytu koronaviru dnes ČR vyřadilo také Slovinsko. Od soboty tam budou muset Češi po příjezdu na dva týdny do karantény, pokud se neprokážou doklady o zaplaceném pobytu a také negativním testem na covid-19 starým maximálně 36 hodin. Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, je ale dál možný bez zásadních omezení.

Pro české občany, kteří se už nachází na území Slovinska, se nic nemění. Česká vláda soudí, že rozhodnutí Slovinska není objektivní, protože kromě Karvinska je epidemiologická situace v Česku klidná. Česká diplomacie chce se slovinskou stranou řešit, zda by pro Čechy bylo možné absolvovat test až na slovinském území. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) má zatím od slovinské strany příslib, že až počet nově nakažených v Česku klesne za 14 dní pod deset na 100.000 obyvatel, Česko se na seznam bezpečných zemí vrátí.